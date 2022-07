Golob: Nagrade ne bodo dobili posamezni gasilci, ampak društva

Vlada ne bo nagrajevala posameznih prostovoljnih gasilcev ali drugih prostovoljcev, ki so sodelovali pri gašenju požara na Krasu, temveč bodo sredstva prejela prostovoljna gasilska in druga prostovoljska društva, je poudaril predsednik vlade Robert Golob.

Predsednik vlade Robert Golob se je ob robu srečanja s predstavniki nevladnih in prostovoljnih organizacij odzval tudi na opozorila, da bi izplačevanje posebnih nagrad gasilcem, ki so sodelovali pri gašenju požara na Krasu, pomenilo začetek konca prostovoljnega gasilstva, kot ga poznamo danes.

Golob je v izjavi za medije poudaril, da vlada finančnega nadomestila nikoli ni obljubila posameznikom, temveč se bodo sredstva iz tega naslova namenila prostovoljnim gasilskim društvom, saj je to edini način, da je izplačilo omenjenih finančnih sredstev neobdavčeno.

Ne gre za nagrade posameznikom, ampak društvom

"Ne govorimo o nagradah posameznikom, ampak vsem prostovoljskim društvom, ki so bila aktivirana skozi državni načrt za zaščito in reševanje. V kolikor so bila aktivirana tudi društva, ki niso gasilska, so udeležena v tej isti shemi," je poudaril. Po njegovih zagotovilih se bo finančno nadomestilo v višini 63 oz. 93,5 evra omenjenim društvom nakazalo glede na število oseb in glede na število dni sodelovanja pri gašenju požara.

Vlada bo sprejela tudi poseben zakon, s katerim bodo določili, kako se lahko donacije razdelijo prostovoljnim organizacijam, je dodal.

Vlada je namreč na dopisni seji pred tednom dni zagotovila finančna sredstva za prostovoljne gasilce in drugi prostovoljce, ki sodelujejo pri gašenju požarov na Krasu. Kot so tedaj pojasnili, bodo sredstva prostovoljnim gasilcem in drugim prostovoljcem razdelila prostovoljna gasilska društva in druge nevladne organizacije, ki so pri gašenju požarov na Krasu sodelovale na podlagi aktiviranja načrtov zaščite in reševanja.