V požaru v baru s karaokami umrlo 12 ljudi #video

Na begu pred ognjenimi zublji, ki so se zaradi lesene opreme hitro širili, so se številni zatekli na balkon, nekateri pa so skakali iz stavbe, poročanje medijev še povzema francoska tiskovna agencija AFP.

Fotografije prikazujejo dim, ki se vali iz bara sredi natrpane stanovanjske soseske v mestu Thuan An, severno od Hošiminha, ter gasilce na žerjavih, ki si prizadevajo pogasiti požar.

Predstavniki lokalnih oblasti so za tuje tiskovne agencije potrdili, da je umrlo 12 ljudi, 11 pa je bilo poškodovanih. Reševalne ekipe na prizorišču še vedno iščejo morebitne žrtve, vzrok požara pa še preiskujejo.

Gre za najhujši požar v Vietnamu od leta 2018, ko je v stanovanjskem kompleksu v Hošiminhu umrlo 13 ljudi. Leta 2016 so bili ognjeni zublji v Hanoju prav tako v baru s karaokami usodni za 13 ljudi. Oblasti so takrat sprožile nadzor nad ukrepi za preprečevanje požarov v barih in klubih.

Pretekli mesec pa so trije gasilci umrli med gašenjem ognja v še enem baru s karaokami v vietnamski prestolnici, še piše AFP.

#UPDATE A fire has torn through a karaoke bar in southern Vietnam killing 12 people and injuring 11, officials say.



The blaze engulfed the second and third floors of the four-storey building, trapping customers and staff as dense smoke filled the staircase, state media report pic.twitter.com/E29E1pMCP0