Mariborski Rdeči križ zaradi usihanja sredstev težko zagotavlja pomoč #video

Takšno znižanje materialne pomoči bi po njegovih besedah pomenilo kar 80 ton manj hrane oziroma med 10 tisoč in 12 tisoč manj razdeljenih paketov, to pa pomeni pomoč za štiri mesece. Takoj ko so izvedeli za višino pogodbenih vsot, so se obrnili na mariborsko občino, saj večino pomoči prejemajo ljudje iz Maribora.

Bodo morali spremeniti način delitve pomoči?

"Za zdaj nas kljub vsem intervencijam še niso uslišali. Že septembra smo zaprosili tudi za dodatna sredstva z aneksom, saj jim je hrane že začelo zmanjkovati, pa so nam na žalost naš potrebni znesek zelo oklestili, tako da ni pomenil veliko," je dejal Dolinšek in opozoril, da bodo že januarja, če za leto 2020 ne bo boljšega dogovora, prisiljeni spremeniti način delitve pomoči.

To bi po njegovem pomenilo, da bi kakšno sredo ali dve na mesec skladišče ostalo zaprto, s tem pa bi od tisoč do dva tisoč ljudi ostalo brez pomoči, kar za njih ne bo enostavno. Prepričanje o tem, da je kriza morda v mestu manjša kot pred leti, je po njegovem iluzorno, saj iz tedna v teden izdajo več pomoči tistim, ki so do paketov upravičeni.

Če so še leta 2015 iz naslova evropske pomoči prejeli 580 ton pomoči in leta 2016 skoraj 900 ton, so se količine zadnja leta zelo zmanjšale in so letos dosegle le še 220 ton. Po pogodbi za leto 2020 pa kaže le še na 148 ton pomoči. "Morda takšen upad v drugih delih Slovenije ne pomeni hujših posledic, pri nas pa to pomeni, da dosedanjega programa ne moremo več izvajati," je dejal Dolinšek.

Zadnja leta se spopadajo z usihanjem sredstev

S sredstvi iz mariborskega proračuna vsako leto nabavijo okoli dva tisoč paketov pomoči in zagotovijo še nujno denarno pomoč, kar na ravni območne organizacije znese okoli 18 tisoč evrov, na ravni mreže krajevnih organizacij pa okoli 100 tisoč evrov na leto. Med ljudmi te zberejo okoli 150 tisoč evrov na leto in jih dajejo pomoči potrebnim.

Zadnja leta se spopadajo tudi z usihanjem sredstev, ki jih prejemajo iz nacionalnih akcij Rdečega križa, kar je posledica manj zbranih sredstev in vse manjšega števila ljudi, ki se odzivajo na pozive k pomoči.

"Ljudje se zadnje čase lažje odločajo za pomoč na individualni ravni, težje pa dajo organizacijam, za katere sicer vedo, da delajo, a si mislijo, oni bodo tako ali tako zagotovili pomoč. Res pa je, da mi potem nimamo s čim pomagati," je dejal sekretar mariborskega Rdečega križa.

Ker se je pojavilo pomanjkanje drugih virov, so iz lastnega denarja namesto standardnih 1.700 kupili 2.300 paketov, zaradi česar so osiromašili vrsto drugih programov, ki jih izvajajo. Da so razmere resne, je Dolinšek ponazoril tudi s tem, da že v tem trenutku uporabljajo zaloge, ki so namenjene šele za prihodnje leto in sploh niso namenjene občanom Maribora, temveč občanom drugih občin.