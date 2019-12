Larisa o Krisovem napredku: Je bolj živahen in več govori #video

Ustanoviteljica in predsednica Društva Palčica Pomagalčica in dobrodelni škratki Larisa Štoka se z malim Krisom Zudichom, njegovo mamico Ano Jerak in očkom Matteom Zudichom pogosto vidi prek video klica. V zadnjem pogovoru nam je zaupala, da je napredek po skoraj štirih tednih od prejema zdravila res neverjeten in da tako kot zdravniki tudi ona ne more verjeti, kako dobro in hitro se je Kris odzval na zdravljenje.

"Ko ga gledam, kar ne morem verjeti svojim očem," pove Larisa Štoka z navdušenjem v glasu. "Veliko bolj živahen je in tudi veliko več glasov spušča, kot jih je prej. Verjetno zato, ker so mu prej mišice odpovedovale in to je vključevalo tudi mišice, ki pomagajo pri govoru. Tako da zdaj res veliko več čeblja, mislim, da bo kmalu začel skupaj spravljati že kakšne svoje skovanke."

S tem, ko se je že nekaj dni po prejemu zdravila začel sam obračati in ko mu je pred nekaj dnevi celo uspelo samostojno sedeti, je presenetil prav vse – ne le družino in Lariso, temveč tudi zdravnike. Kratka videa, ki kažeta njegov napredek, si oglejte spodaj:

Larisa se pogosto prek video klica pogovarja s Krisom in njegovimi starši. Foto: Ana Kovač "Ko je tisti dan na pregledu na kliniki samostojno sedel, kar so starši tudi posneli in objavili na družbenih omrežjih, smo bili vsi noro srečni. Potem sta Ana in Matteo, ko so prišli nazaj v apartma, Krisa spet posedla, ampak ni sedel, kar prekucnil se je. Nakar mu je Ana dala v roke barvice in predenj postavila list papirja. Očitno je samo potreboval motivacijo, kajti takrat je spet kar nekaj časa samostojno sedel in navdušeno risal. Kar bi kot učiteljica rekla, da je kar velik dosežek, kajti ne le, da je moral pri tem sam sedeti, še rokico je premikal za risanje in je zato verjetno moral držati telo še dodatno v ravnotežju, da se ne bi prekucnil. Res je neverjeten," še doda Larisa.

In pove, da bo Kris glede na velik napredek kmalu začel na kliniki, kjer je prejel zdravilo, obiskovati tudi ure fizioterapije. A čeprav se stvari tako dobro odvijajo, domov družina še ne bo tako kmalu prišla. Ameriški zdravniki bi radi imeli Krisa blizu še nekaj časa, zaradi morebitnih kontraindikacij.

"Ana in Matteo zelo pogrešata dom, tako v težkih kot srečnih trenutkih. Saj želite vse, kar se dogaja, deliti z bližnjimi. Ampak se tudi zavedata, da je tako najbolje, da so za vsak primer blizu klinike in zdravnikov. Neizmerno sta še vedno hvaležna za vse, kar se je zgodilo in da je bilo Krisu zdravljenje omogočeno," še dodaja Larisa.

Družina bo kljub dobremu napredku morala še nekaj časa ostati v ZDA. Foto: Siol.net

Te dni je sicer Društvo Palčica Pomagalčica in dobrodelni škratki pod okrilje vzelo še pet novih otrok, ki se spopadajo z različnimi boleznimi in ki zaradi finančne situacije v družini potrebujejo nekaj dodatne pomoči. Larisa je nekaj otrok že spoznala osebno v preteklih dneh, nekaj jih bo še v naslednjih.

Tako ostaja njeno društvo zvesto poslanstvu, ki si ga je začrtalo na začetku – pomagati bolnim otrokom, ki to pomoč zares potrebujejo. "Gre za krasne otročke iz štirih različnih družin – dva sta namreč bratca dvojčka. Vsak ima svoje hude diagnoze, naše društvo pa jim bo skušalo pomagati po najboljših močeh, tako kot smo pomagali Krisu," še pojasni Larisa.