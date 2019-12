Po zadnjem pregledu Krisa iz ZDA prihajajo spodbudne novice #video

Starši malega Krisa, ki se je rodil z redko gensko boleznijo spinalno mišično atrofijo in je v ZDA prejel zdravilo zolgensma, so sporočili najnovejše novice: krvna slika je vedno boljša.

Starši Krisa Zudicha so prek družbenih omrežij sporočili veselo novico: "Danes so mi spet pregledali kri in pravijo, da so rezultati vedno boljši. Mama in tata pravita, da sem tudi boljše volje."

Danes so mi spet pregledali kri in pravijo, da so rezultati vedno boljši🤩🥳 Mama in tata pravita, da sem tudi boljše volje😅♥️ #zakrisa #srecnokris @go_help_kris Posted by Go Help Kris on Thursday, December 5, 2019



To je odlična novica po tisti pred enim tednom, ko je Krisova mama Ana Jerak dejala, da je malček nekaj dni po prejetju zdravila zolgensma dobil vročino in bruhal.

Krvna slika prejšnji teden ni bila najboljša

"Na vse te mogoče reakcije nas je opozoril zdravnik pred zdravljenjem, tako da je bilo pričakovano. Je povezano s prejemom zdravila. Vročina in bruhanje sta bila prisotna le en dan, potem je bil že v redu. Je pa te dni malo bolj siten kot sicer," nam je prejšnji teden iz ZDA sporočila Jerakova.

Takrat so tudi obiskali zdravnika in krvna slika ni bila najboljša, a je bilo to tudi pričakovano, nam je še razložila Krisova mama. "To se lahko zgodi po genski terapiji. Zaradi slabše krvne slike se je zdravnik odločil, da mu poveča dozo steroidov, ki jih dnevno jemlje," je še pojasnila.

Kris se je rodil z redko gensko boleznijo spinalno mišično distrofijo, ki jo lahko pozdravi izjemno drago zdravilo zolgensma, za plačilo katerega je skupaj stopila vsa Slovenija. Kris je zdravilo prejel pred dobrima dvema tednoma, 21. novembra, a mora s starši v ZDA ostati še nekaj mesecev, saj morajo zdravniki spremljati njegov odziv na zdravilo in napredek.

Tik preden je Kris prejel zdravilo zolgensma, smo govorili z njegovo babico. Preverite, kaj nam je povedala:

