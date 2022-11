Kaj se dogaja z malim Krisom tri leta po tem, ko je prejel zdravilo

Zgodba Krisa Zudicha, dečka iz Kopra, ki se je rodil s spinalno mišično atrofijo, je pred tremi leti ganila vso Slovenijo, ki je takrat stopila skupaj in v eni največjih dobrodelnih akcij zbrala več kot dva milijona evrov, kolikor je v ZDA stalo zdravilo, ki je zavrlo napredovanje bolezni.

Zdravilo zolgensma je mali Kris dobil 21. novembra 2019, ob tretji obletnici te prelomnice pa so prek družbenih omrežij sporočili, kako Kris napreduje.

"Tri leta so minila od dne, ko sem, zahvaljujoč vaši pomoči, prejel gensko zdravilo. Kar nekaj časa se vam nisem oglasil, vendar mi ne zamerite, saj poskušam nadoknaditi vse izgubljene dneve v vrtcu in kar se da uživati v družbi vrstnikov. Še vedno obiskujem terapije. Z napredkom, radovednostjo, zgovornostjo in vragolijami razveseljujem vse okoli sebe, še najbolj pa družino, ki mi vedno stoji ob strani," so prenesli Krisovo sporočilo.

Ob tem so v Krisovem imenu pozvali k pomoči še enemu malemu borcu, Urbanu Miroševiču, ki je prvi otrok v Sloveniji, ki so mu diagnosticirali redko gensko bolezen sindrom CTNNB1.

