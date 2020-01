Dobre novice iz ZDA: Kris bi se v Slovenijo lahko vrnil marca #video

Če pred prejemom zdravila ni mogel sam sedeti pokonci, mali Kris Zudich zdaj lahko sam sedi že nekaj minut. Prav tako sam drži glavico pokonci, uporablja pa tudi vse več mišic, so poročali v oddaji Planet 18. Ob tem Kris veliko čeblja, riše in gleda risanke, pravi Larisa Štoka, obraz dobrodelne akcije za Krisa, ki je pred nekaj dnevi postala tudi osebnost leta Primorske.

Krisov napredek iz dneva v dan boljši

Krisov napredek je od novembra, ko je na kliniki v Los Angelesu prejel najdražjo enkratno terapijo na svetu, iz dneva v dan boljši. Foto: osebni arhiv Krisov napredek je od novembra, ko je na kliniki v Los Angelesu prejel najdražjo enkratno terapijo na svetu, iz dneva v dan boljši. "Od njegovih prvih podvigov, na primer kotaljenja in preobračanja, lahko že sam večkrat na dan sedi več kot 15 minut in se igra brez opornice," pojasnjuje Krisova mama Ana Jerak.

Po prvih fizioterapijah so Krisa že postavili v položaj klečanja in ga za nekaj sekund izpustili. Larisa Štoka, predsednica društva Palčica Pomagalčica in dobrodelni škratki, prek katerega smo Slovenci zbirali denar za malega borca, je Krisa prek videoklica nazadnje videla minulo sredo.

"Kris že veselo čeblja, gleda risanke, rad riše in se igra z različnimi igračami. Je zelo aktiven, pojavile so se tudi prve besede čebljanja. Mislim, da bodo prve skovanke kmalu privrele na dan," je povedala.

Če bo šlo vse po načrtih, bi se družina domov lahko vrnila v začetku marca

Ker so krvni izvidi dobri, Kris nadaljuje fizioterapije, zdravnik pa mu je zmanjšal odmerek steroidov. Če bo malček še naprej dobro napredoval, bi bil po načrtih v začetku marca že lahko doma v Sloveniji. "Mislim, da bo polet posebno vesel, kajti družina bo prišla v objem najdražjih in v objem vseh nas," je pojasnila Larisa Štoka.

Od skoraj štirih milijonov evrov, ki so jih zbrali v prej omenjenem društvu, so za Krisa porabili nekaj več kot 2,1 milijona evrov. Petim bolnim otrokom s cerebralno paralizo in avtizmom so donacijo 125 tisoč evrov že nakazali, na računu pa jim je zdaj ostalo še približno 1,5 milijona evrov. Februarja bi lahko sklenili pogodbe za otroke, ki bi radi samostojno hodili, a njihovi starši ne zmorejo sami plačati prepotrebnih terapij, so še poročali na Planetu.