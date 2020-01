Kris neverjetno napreduje, a izvidi krvi ta teden malo slabši #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Krisova očka in mama sta objavila nov videoposnetek dečka, na katerem čaka na odvzem krvi. Kris povsem sam suvereno sedi na stolu, medtem ko veselo čeblja in se igra z avtomobilčkom.

Napredek malega Krisa Zudicha, ki se je rodil z redko gensko boleznijo spinalno mišično atrofijo in je kot prvi otrok v Sloveniji pred dvema mesecema v ZDA prejel gensko zdravilo zolgensma, je zares neverjeten. Vsi, ki ga spremljate prek objav na družbenih omrežjih, ste gotovo opazili, kako iz tedna v teden zmore več. Z njegovim napredkom so zadovoljni tudi fizioterapevti, ki jih redno obiskuje, in lečeči zdravniki.

Deček, ki je pred nekaj dnevi praznoval svoj drugi rojstni dan, namreč veliko več govori, njegove rokice so nenehno v pogonu, zaposlene s prijemanjem igrač, tudi povsem samostojno lahko sedi, kot je razvidno iz zadnjih dveh objav na Facebooku in Instagramu.

Na zadnjem posnetku, kjer deček čaka na odvzem krvi, sam sedi na stolu, veselo čeblja in se igra z avtomobilčkom. Ob posnetek sta njegova mama Ana Jerak in očka Matteo Zudich zapisala: "Tako čebljam, ko čakam v laboratoriju na odvzem krvi. Izvidi so malo slabši ta teden, ampak verjamem, da bodo kmalu boljši."

Za dodatna pojasnila, kaj natanko pomeni, da so krvni izvidi nekoliko slabši, in ali bo Kris posledično spet moral dobiti višje odmerke steroidov, smo se obrnili na Krisovo mamico Ano. A nam je trenutno zaradi časovne razlike – v Los Angelesu je namreč ravno sredi noči – še ni uspelo dobiti.

Preberite tudi: