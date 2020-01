Nove, krasne novice o Krisu iz ZDA #video

Kris iz tedna v teden bolj napreduje, njegove nove mejnike pa mama Ana Jerak in oče Matteo Zudich pridno objavljata na družbenih omrežjih. Tokrat sta delila utrinek s fizioterapije, kjer Kris samostojno sedi in prijema žogice, ki mu jih v roke daje terapevtka.

Kris se na zdravilo zolgensma, ki ga je prejel konec novembra in za katerega je velikodušno denar zbirala vsa Slovenija, odlično odziva. Napredek v njegovem gibalnem razvoju je ogromen, veliko več govori kot prej, tudi na fizični moči lepo pridobiva, nam je povedala Krisova mama Ana Jerak.

"Kris je pred časom začel fizioterapije. Njegova fizioterapevtka ga je začela spremljati že pred prejemom zdravila in vidi, da od prejema doze zdravila napreduje na moči. Zadnjič ga je skušala dati v klečeč položaj, seveda mu je pomagala in ga držala pod ritko ter pri trebuščku, kar se vidi tudi na objavljeni fotografiji, ampak cilj je bil, da dobi čim več moči v nogicah, da bi zadržal tak položaj. In res mu je za nekaj sekund uspelo. Presrečni smo bili, saj tega do zdaj pri Krisu nikoli nismo videli," je povedala Ana.

Dodala je še, da opažajo tudi vedno več moči in aktivnosti ne le v nogah, ampak tudi v rokah. O tem priča tudi zadnji video, ki ga je družinica objavila na družbenih omrežjih in ki ga lahko vidite zgoraj.

Na njem Kris samostojno sedi ter prijema žogice, ki mu jih v roke daje fizioterapevtka. Ob njegovem napredku slišimo tudi presrečne in navdušene spodbude mame in očeta, ki pravita, da je to, da se Kris tako dobro odziva na zdravilo in da gredo stvari v pravo smer, nepopisno veselje. Najnovejši video sinovega napredka pa sta pospremila z zapisom: "Tako se jaz trudim na fizioterapiji ... Za ostale zgleda lahko, zame je pa to pravi podvig."