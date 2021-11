Kako je s Krisom dve leti po zdravljenju #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V teh dneh minevata že dve leti, odkar je danes triletni Kris prejel nujno potrebno zdravilo, za kar je denar zbirala vsa Slovenija. Kris je s pomočjo denarja, nabralo se ga je za skoraj štiri milijone evrov, odšel na zdravljenje v ZDA. Zdravili so ga z zdravilom zolgensma, ki se uporablja za zdravljenje spinalne mišične atrofije in velja za najdražje na svetu. Kako je s Krisom danes, so preverili na Planet TV. Kris je odlično, govori dva jezika, sam je in pije ter hodi v vrtec.

Malemu Krisu je bila v zibelko položena redka dedna bolezen, spinalna mišična atrofija. Bolezen, ki zahteva zelo drago zdravljenje z revolucionarnim zdravilom, ki so ga razvili v Ameriki. V teh dneh tako minevata dve leti, odkar je takrat še ne dveletni Kris prejel to zdravilo. Kris je zdaj star skoraj že štiri leta, tako so njegovi mejniki drugačni.

"Zagotovo je Kris otrok, ki potrebuje veliko manj pomoči kot prej, sploh kar zadeva hranjenje, pitje, igro. Veliko bolj je potrpežljiv. Lepo se je mogoče pomeniti z njim, sam pije, sam je. Zdaj ga damo na školjko, da opravi vsakodnevne potrebe," je povedala Krisova mama Ana Jerak.

Mama je dejala, da je deček lepo napredoval, da je od takrat veliko novega in da se iz dneva v dan veselijo vsake malenkosti, ki jo osvoji. Letošnji dosežek je tudi to, da od septembra obiskuje vrtec.

"Videti je, da se je dobro vključil. Zjutraj gledam otročke, da so kar veseli, ko ga vidijo. Tako da sama upam, da bo to še ena dodana vrednost zanj. Tako zanj kot tudi za druge otroke, konec koncev, vsekakor pa je Krisko tak poseben fantek," je še dodala Jerakova.

Ko je v negotovosti nekaj tako bistvenega, kot je zdravje, dobijo ljudje drugačne cilje ...

"Pravzaprav sama večjih mejnikov nimam, ker nas je Krisko pač naučil živeti iz dneva v dan in se veselimo vsakih malenkosti. Tako da je on tisti, ki podira mejnike, in mi tisti, ki smo pozitivno presenečeni," je vzneseno dejala Krisova mama.

Kot je povedala, je deček pravzaprav zelo potrpežljiv, srčen otrok.

"Tudi zelo trmast je lahko, kar je po eni strani velik plus. Včasih je malo naporno, ampak dobro, to so le otroci. Zdaj se je mogoče tudi pogovoriti z njim. Če ne bi imel te svoje diagnoze, bi bil nezahteven otroček, tako da je res zlat," je še dodala Jerakova.

Krisov primer je odmeval po vsej Sloveniji in tudi zunaj njenih meja, saj so v društvu Palčica Pomagalčiča skupaj z dobrodelnimi škratki v le nekaj dneh za malčka zbrali skoraj štiri milijone evrov.