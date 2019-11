Prvič po prejemu zdravila se je iz ZDA javil Kris #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pred štirimi dnevi je mali Kris Zudich prejel okrog dva milijona evrov vredno zdravilo zolgensma in s tem postal prvi otrok s spinalno mišično distrofijo v Sloveniji, ki je bil deležen genskega zdravljenja. Prvič po prejemu zdravila se je na družbenih omrežjih javila Krisova družina.

"Danes imam vročino in sem malo bolj utrujen kot prejšnje dni, ampak brez skrbi, mama lepo skrbi zame, zato bom kmalu spet delal 'kažin'," se je glasila objava na Facebooku, kjer družina redno objavlja novice iz Amerike.

Tja je Kris skupaj z mamo in očetom odpotoval 6. novembra, in sicer z zasebnim letalom, ki ga je velikodušno prispeval srbski poslovnež Miodrag Kostić in tudi kril stroške poleta v ZDA.

V petek, 22. 11., je Kris v obliki infuzije prejel zdravilo zolgensma, za katero je vsa Slovenija pomagala zbrati več kot potrebno vsoto denarja. Akcija za Krisa je takrat celo prestopila meje Slovenije, na pomoč so mu prihiteli tudi številni znani obrazi.

Krisova mamica Ana Jerak je v zadnjem pogovoru za Siol.net dejala, da se namerava v tednu po dnevu, ko bo njen sin prejel težko pričakovano zdravilo, povsem posvetiti Krisu in da bo zato verjetno malo manj odzivna za odgovore novinarjem.

A se je s fotografijo prikupnega dečka, ki mirno spi, in kratim zapisom o njegovem počutju vendarle javila Sloveniji, ki ji bo večno hvaležna za vso pomoč pri zbiranju denarja, čustveno podporo in številne dobre misli.

