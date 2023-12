Na koga se obrniti, ko potrebujete zdravljenje v tujini?

Oglasno sporočilo

Zdravljenje v tujini lahko potrebujemo iz različnih razlogov. Ti so odločitev za zdravljenje v tujini po lastni volji, zaradi presežene čakalne dobe ali zaradi izčrpanih možnosti zdravljenja v Republiki Sloveniji. Bistveno za zdravljenje v tujini je, da je to socialna pravica določena v Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ) ter da ga mora zavarovani osebi odobriti in zanj stroške povrniti Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS).

Foto: HappyMed

Medicinske in pravne storitve za načrtovano zdravljenje v tujini

Pri nas izvajajo celovite rešitve za zdravljenje v tujini v podjetju Medicinska in pravna agencija HappyMed preko njihovih portalov in Inštituta za varstvo pacientov (IVP) . Strankam nudijo pripravo vlog za odobritev in povračilo stroškov zdravljenja v tujini, sestavo pritožb na odločbe ZZZS in socialni spor, kadar je ta za povračilo stroškov zdravljenja v tujini potrebno pravno sredstvo.

Poleg pravnih storitev za ureditev odnosov na ZZZS, imajo v Medicinski in pravni agenciji HappyMed pogodbene izvajalce za specialistične zdravstvene, zobozdravstvene, kirurške in onkološke storitve na Hrvaškem in drugje v tujini, kamor napotijo na zdravljenje stranke glede na njihove zdravstvene potrebe zapisane na napotnici ali na izvidu. V mreži njihovih izvajalcev so tudi svetovno priznane bolnišnice in medicinski strokovnjaki. Stranke, ki jih napotijo na pogodbene izvajalce, se nato same dokončno odločijo ali je določen poseg v tujini zanje potreben in ustrezen. Medicinska in pravna agencija HappyMed o ustreznosti in nujnosti posega nameravanega posega ne presoja, saj je ta presoja vezana na izvajalca zdravstvene storitve, temveč strankam pomaga pri uveljavljanju odobritve in povračila stroškov zdravljenja v tujini pod pogoji, ki jih priznava slovenska zdravstvena zavarovalnica.

Zdravljenje v drugi državi članici EU na napotnico po lastni volji ali zaradi presežene čakalne dobe

Povračilo stroškov zdravljenja za zobe

Medicinska in pravna agencija HappyMed preko portalov HappyMed.si , ORTODONT TAKOJ in ENDODONT TAKOJ strankam predlaga specialistične zobozdravstvene storitve na Hrvaškem brez čakalne dobe in pojasni pogoje za povračilo stroškov zdravljenja v tujini na napotnico od ZZZS. Na voljo so zobni aparat , endodontsko zdravljenje zoba , zdravljenje parodontoze, specialistična zobna protetika , zobna proteza, zobni vsadki in oralno kirurški posegi. Po opravljenih posegih naredijo strankam vlogo za povračilo stroškov zdravljenja v tujini za ZZZS, ki jim strošek zdravstvenih storitev povrne pod pogoji iz 44. c člena ZZVZZ.

Medicinska in pravna agencija HappyMed vam omogoča specialiste dentalne medicine na Hrvaškem brez čakalne dobe in s povračilom stroškov zdravljenja na napotnico. Foto: HappyMed

Povračilo stroškov zdravljenja za operacije

Brez čakalne dobe vam na Hrvaškem uredijo kirurga za ortopedsko operacijo , kot je operacija nožnega palca (hallux valgus), artroskopija sklepa , artrodeza in drugi posegi, na katere se lahko naročite preko portala ORTOPED TAKOJ . Za operacije oči so na voljo operacija sive mrene , blefaroplastika, vitrioretinalna operacija, posegi na roženici, keratoplastika in druge očesne operacije. Na voljo tudi operacija krčnih žil, abdominalne operacije, ORL operacije kot so operacija nosu, mukotomija, odstranitev polipov in drugi posegi.Za vse posege naredijo strankam vlogo za povračilo stroškov zdravljenja v tujini na napotnico pod pogoji iz 44. c člena ZZVZZ.

Brez čakalne dobe in s povračilom stroškov zdravljenja na napotnico vam uredijo specialista za kirurški poseg na Hrvaškem. Sodelujejo z najboljšimi zdravniki. Foto: HappyMed

Kadar se zavarovana oseba v tujini zdravi po lastni volji ali zaradi presežene čakalne dobe, mora zdravstveno storitev pri izvajalcu na Hrvaškem ali v tujini plačati sama, nato pa ji strošek zdravljenja povrne ZZZS z upravno odločbo.

V Medicinski in pravni agenciji HappyMed in na Inštitutu za varstvo pacientov (IVP) svetujejo, da jim zaupate celoten postopek, torej tako pripravo vloge za odobritev in povračilo stroškov zdravljenja kot morebitne preostale potrebne storitve. To so pritožba na upravno odločbo ZZZS in socialni spor ali tožba ZZZS. S tem si zagotovite pravno strokoven servis ter najboljši izid pri odobritvi in povračilu stroškov zdravljenja v tujini. Foto: HappyMed

Izčrpane možnosti zdravljenja v Sloveniji

V Medicinski in pravni agenciji HappyMed vas usmerijo na pravne strokovnjake, ki vam pripravijo vlogo in zahtevano dokumentacijo za odobritev zdravljenja v tujini po 44. a členu ZZVZZ, to je zaradi izčrpanih možnosti zdravljenja v Sloveniji ter za povračilo stroškov zdravljenja v tujini . To je najbolj zapleten pravni institut za načrtovano zdravljenje v tujini, saj je potrebno izkazati upravičenje zavarovane osebe do takega zdravljenja in hkrati, da v domovini ni enega samega izvajalca oziroma zdravstvene storitve, ki bi bila za zdravljenje pri zavarovani osebi izvedljiva.

Pri tej vrsti zdravljenja v tujini je običajno tudi, da zdravstvena storitev v tujini finančno precej stane. Zato jo zavarovana oseba vnaprej težje plača kot denimo čezmejni poseg na napotnico. Naj za oris navedemo, da so v primeru izčrpanih možnosti zdravljenja v Sloveniji zavarovani osebi v tujini na voljo vrhunske zdravstvene storitve v dejavnosti onkologije, posegi z Gamma nožem, umetne oploditve, nevrokirurški in ortopedski posegi ter druge operacije, ki se v Sloveniji, v primerjavi z metodami ali tehnologijo v tujini, ne delajo.

Kaj pa, ko ZZZS zdravljenja v tujini ne odobri in ne povrne?

S takimi primeri se v Medicinski in pravni agenciji HappyMed ter na Inštitutu za varstvo pacientov (IVP) ukvarjajo vsakodnevno. Stranke, ki kot zavarovane osebe same naredijo vlogo za odobritev zdravljenja v tujini za ZZZS, so ob prejemu zavrnjene upravne odločbe razočarane in v strahu. Če ob tem nimajo znanja za sestavo pritožbe na odločbo ali za socialni spor, so lahko trajno ob pravico do povračila stroškov zdravljenja v tujini in to ne glede na vrsto in znesek zdravstvene storitve v tujini. Zneski za zdravljenje v tujini pa lahko znašajo tudi po več deset tisoč evrov. V Medicinski in pravni agenciji HappyMed seveda ponujajo pomoč pri pripravi pritožbe na odločbo ZZZS ter pomoč in usmeritve, da zavarovana oseba od ZZZS čim bolj uspešno skuša uveljaviti in zahtevati povračilo stroškov zdravljenja v tujini, kadar so v Sloveniji izčrpane možnosti zdravljenja in so ob tem podani vsi ostali zakonski pogoji.

V Medicinski in pravni agenciji HappyMed in na Inštitutu za varstvo pacientov (IVP) vam vse potrebno za načrtovano zdravljenje v tujini uredijo hitro, prav tako vam pripravijo pritožbo ali tožbeni zahtevek za socialni spor z ZZZS. Foto: HappyMed

Pomoč poiščite pravočasno

Odobritev in povračilo stroškov zdravljenja v tujini je upravni pravni postopek, ki se ureja na ZZZS. Vsaki zavarovani osebi, ki se za zdravljenje v tujini odloči, je v interesu, da se ji postopek na ZZZS reši hitro in učinkovito. Tak strokoven servis vam že od leta 2012 nudi Medicinska in pravna agencija HappyMed. Preko njihovega Inštituta za varstvo pacientov (IVP) boste lahko v primeru potrebe prejeli ustrezne usmeritve glede nadaljnjih korakov ob pomoči strokovnjaka, ki bo vaš postopek na ZZZS vodil s ciljem, da vam ZZZS zdravljenje odobri v rokih za upravni postopek in vam strošek povrne do zakonsko določene višine.

Več informacij in kontakti za naročanje Uradna spletna stran Medicinske in pravne agencije HappyMed je www.happymed.si ter Inštituta za varstvo pacientov (IVP) www.ivp.si .

Naročnik oglasnega sporočila je NATALIJA JOŽEF ČANŽEK S.P.