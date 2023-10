Zdravljenje v tujini: povračilo stroškov za zobe in operacije na Hrvaškem

Nič več strahu, da boste zaradi čakalne dobe trpeli v mukah in bolečinah ali si celo poslabšali zdravje. Zdravljenje v tujini je pravica iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. V poslovalnicah HappyMed vam je zobozdravstvena ali kirurška storitev na Hrvaškem dostopna takoj. Foto: HappyMed

ORTODONT TAKOJ.si, Čezmejno zdravljenje ali zdravljenje v tujini poteka brez čakalne dobe in s povračilom stroškov od ZZZS do zakonsko določene višine. Pri nas ponuja celovite rešitve za zdravljenje tujini Medicinska in pravna agencija HappyMed na e-portalih HappyMed.si ENDODONT TAKOJ.si in IVP.si . Zdravstvene storitve ponujajo na Hrvaškem, pripravijo pa tudi zahtevano dokumentacijo za povračilo stroškov zdravljenja v tujini za ZZZS.

Zobje

Brez čakalne dobe vas bodo ob naročilu z napotnico naročili na:

Endodontsko zdravljenje zoba

Endodontski pregled vam opravi specialist endodont takoj in brezplačno. Poslati morate napotnico in RTG zoba ali ortopan na info@endodont-takoj.si ali info@happymed.si. Termin za endodontsko zdravljenje zoba dobite znotraj tedna dni. Zdravljene zobnih kanalov opravite v enem obisku.

HappyMed ima ugledne in vrhunske specialiste dentalne medicine in zobozdravnike na Hrvaškem. Med njimi so redni in izredni profesorji ter znanstveni sodelavci na Stomatološki fakulteti Univerze v Zagrebu. Zobozdravstvene storitve potekajo v zasebnih ordinacijah ter na klinikah in se izvajajo z metodami, ki so trenutni vrhunski dosežki znanosti in tehnologije. Pri pacientih, ki imajo močan refleks na bruhanje, se uporablja sedacija. Foto: HappyMed

Ortodontsko zdravljenje in zobni aparat za otroke od 10. leta in za odrasle

Termin za ortodontski pregled z odtisom zob in analizo stanja dobite za otroka ali ga dobite odrasli v štirih dneh. Zobni aparat namesti ortodont takoj na pregledu ali ga izdela v do treh tednih in namesti ob naslednjem obisku. Pogoj za zobni aparat s povračilom stroška od ZZZS je za otroke opravljen pregled do 16. leta, EF-indeks 15 plus točk in zobni aparat, nameščen do 18. leta. Odrasli lahko zobni aparat takoj in s povračilom stroškov na Hrvaškem dobite kot pripravo na ortognati poseg ali operacijo čeljusti. Napotnico za naročilo pacienta pošljete na info@ortodont-takoj.si ali info@happymed.si.

Zdravljenje parodontoze

Bolniki, ki imate parodontozo, dobite zanesljivo in sodobno zdravljenje parodontoze brez čakalne dobe. Pred odhodom na zdravljenje dobite brezplačno mnenje parodontologa, če pošljete ortopan na info@happymed.si. Na tem mailu se naročite z napotnico.

Specialistična zobna protetika in zobni vsadki

Če imate napotnico za specialista zobne protetike za zobno protetiko ali vas mora ta pregledati za napotitev k oralnemu kirurgu za sanacijo funkcij ust z zobnimi vsadki, dobite termin za specialistični pregled, načrt zdravljenja in začetek zdravljenja v tednu dni. Naročilo z napotnico opravite na info@happymed.si.

Oralna, maksilofacialna kirurgija

Na voljo so vam apikotomija, ekstrakcije ali puljenje zob, puljenje modrostnih zob, operacije sinusnega dna, vstavitev zobnih vsadkov po napotitvi specialista zobne protetike in drugi oralnokirurški posegi. Z napotnico se naročite na info@happymed.si.

Zobna protetika: zobne prevleke, mostiček za zobe, zobna proteza

Če pri osebnem zobozdravniku čakate prek dopustne čakalne dobe na zobne prevleke, mostiček za zobe ali zobno protezo, se lahko prijavite na info@happymed.si na izdelavo in namestitev protetičnega nadomestka takoj.

Operacije in posegi

HappyMed ponuja vrhunske specialiste kirurgije z različnih področij, med njimi so dejavnosti:

Oftalmologija in veke

Operacija sive mrene, korekcija vek ali blefaroplastika zaradi ptoze, blefarohalaze, vitroretinalna operacija, operacija keratokonusa, presaditev mrežnice in preostale operacije so vam ob naročilu z napotnico na voljo takoj na info@happymed.si ali info@ivp.si.

Operacija sive mrene in korekcija vek sta vam v HappyMedu na voljo pri izvrstni zdravnici, specialistki oftalmologije, ki je tudi stalna sodna izvedenka za oftalmologijo v Republiki Hrvaški. Foto: HappyMed

Otorinolaringologija (ORL) ter kirurgija glave in vratu

Funkcionalna operacija nosu, druge operacije nosu, mukotomija, operacija deviacije septuma, odstranitev polipov, operacija žrelnice in mandljev za otroke in odrasle, operacija štrlečih uhljev ali otoplastika ter druge operacije so vam na voljo brez čakalne dobe. Z napotnico se prijavite na info@happymed.si.

Vrhunski otorinolaringolog (ORL) na Hrvaškem za operacije ušes, nosu in grla. Takojšnja operacija nosu, žrelnice, mandljev in drugi posegi, za katere imate napotnico osebnega ali napotnega zdravnika. Foto: HappyMed

Ortopedija

Bolniki, ki potrebujete ortopedske operacije, kot so artrsokopija, operacija nožnega palca ali hallux valgus, artrodeza, operacija rame in posegi s parcialnimi implantati, se lahko na info@happymed.si z napotnico prijavite brez čakalne dobe. Na voljo je tudi terapija z matičnimi celicami, ki je vrhunska samoplačniška metoda zdravljenja in je ZZZS ne krije ne doma ne v tujini.

Abdominalna kirurgija

Med posegi so laserska ali klasična operacija hemoroidov in operacija pilodidalnega sinusa, operacija prerianalne fistule, operacija ingvinalne kile ter druge operacije. Termin z napotnico rezervirate na info@happymed.si.

Dermatovenerologija (krčne žile)

Brez čakalne dobe in pri vrhunskem zdravniku je na voljo operacija krčnih žil in sklerozacija žil. Prijava z napotnico je na info@happymed.si.

Ne najdete posega zase?

HappyMed ves čas dopolnjuje program zdravstvenih storitev s povračilom stroškov zdravljenja na Hrvaškem. Če zdravstvene storitve, ki jo potrebujete, niste našli na tem seznamu, jim pišite na info@happymed.si in pomagali vam bodo do specialističnega posega na Hrvaškem takoj.

Povračilo stroškov zdravljenja v tujini

Zdravljenje v tujini poteka s povračilom od ZZZS. Zdravstveno ali zobozdravstveno storitev pri izvajalcu na Hrvaškem najprej plačate, povračilo pa zahtevate po opravljeni in plačani storitvi.

Zahtevana dokumentacija za ZZZS

V HappyMedu vam strokovnjaki oddelka za vloge pripravijo zahtevano dokumentacijo za ZZZS, ki vam strošek zdravljenja povrne na napotnico po veljavni zakonodaji. Višina povračila je lahko v celoti ali delna glede na plačani znesek zdravstvene storitve na Hrvaškem. V HappyMedu vam ponujajo tudi storitev seznanitve z višino povračila stroškov zdravljenja pri njihovih zdravnikih na Hrvaškem.

Pregled napotnice in aktivnosti za upravni postopek na ZZZS

Pred odhodom na zdravstveno storitev na Hrvaško vam pregledajo napotnico in opravijo potrebna dejanja za načrtovano zdravljenje v tujini. ZZZS vam strošek zdravljenja povrne z upravno odločbo, ki jo strokovnjaki HappyMed pregledajo in se, v primeru ugotovljenih napak, nanjo pritožijo. Njihova uspešnost z odobrenimi vlogami in pritožbami je popolna.

HappyMed® že od leta 2012 pomaga ljudem s programom zobozdravstvenih in kirurških storitev pri vrhunskih zdravnikih na Hrvaškem in omogoča celovite rešitve za načrtovano zdravljenje v tujini po veljavni zakonodaji. Hkrati ureja storitve za socialni spor in zdravniško napako . Uradna spletna stran je www.happymed.si

Spoznajte e-poslovalnice in storitve HappyMed

ORTODONT TAKOJ® je uradno registrirani portal v Sloveniji za naročanje na čezmejno zdravljenje na Hrvaškem s povračilom stroškov za zobni aparat na napotnico od ZZZS. Uradna spletna stran je www.ortodont-takoj.si.

ENDODONT TAKOJ® je uradno registrirani portal v Sloveniji za naročanje na čezmejno endodontsko zdravljenje in zdravljenje parodontoze na Hrvaškem s povračilom stroškov od ZZZS. Uradna spletna stran je www.endodont-takoj.si.

INŠTITUT ZA VARSTVO PACIENTOV®- IVP ponuja rešitve za odobritev in povračilo stroškov zdravljenja v primeru izčrpanih možnosti zdravljenja v Sloveniji in zaradi presežene čakalne dobe. Obenem ponuja pravne rešitve za paciente, ki so utrpeli zdravniško napako ali potrebujejo zastopanje za socialni spor. Uradna spletna stran je www.ivp.si.