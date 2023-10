Zdravniška napaka. Kako ravnati, ko se zgodi vam?

Oglasno sporočilo

Zdravniška napaka se lahko uporabnikom zdravstvenih storitev zgodi v javni in zasebni medicinski dejavnosti. Njena vsebina je nestrokovno zdravljenje in ravnanje zdravnika v nasprotju s skrbnostjo dobrega gospodarja. Foto: Shutterstock

Zdravniška napaka , imenovana tudi medicinska napaka, napaka zdravljenja ali strokovna napaka, je nestrokovna izvedba zdravstvene storitve in ravnanje zdravnika v nasprotju s skrbnostjo dobrega strokovnjaka. Njena posledica je rezultat zdravljenja v nasprotju s pričakovanji pacienta, poslabšanje njegovega zdravstvenega stanja, njegove telesne in duševne bolečine, strah, običajno tudi skaženost. Zaradi zdravniške napake lahko pri pacientu nastopi invalidnost ali celo smrt. Dokazana zdravniška napaka ima za posledico denarno odškodnino za vse navedene škode.

Rastoča sodna praksa

V Sloveniji imamo dokaj pestro sodno prakso na področju zdravniških napak v javni in zasebni zdravstveni dejavnosti. V zdravstveno dejavnost se umešča tudi zobozdravstvena dejavnost, v kateri najdemo sodno odločbo za odškodnino za zdravniško napako z zobnimi vsadki. Sicer pa najdemo še odškodnine zaradi zdravniške napake z liposukcijo, operacijo hrbtenice, neustrezno izvedenih pojasnilnih dolžnosti in s temi uresničenimi tveganji ter druge.

V sodni praksi Republike Slovenije najdemo odškodnine zaradi zdravniških napak pri javnih in zasebnih izvajalcih zdravstvenih in zobozdravstvenih storitev. Foto: www.sodnapraksa.si

Kako ravnati, ko se vam zgodi zdravniška napaka?

Pomembno je, da se obrnete na ustrezne pravne strokovnjake, ki se z zdravniškimi napakami ukvarjajo specializirano in poglobljeno. Take strokovnjake vam omogoča zasebni Inštitut za varstvo pacientov– IVP .

Prva faza je natančna preučitev vašega škodnega primera, običajno tudi pridobitev izvedeniškega mnenja za preliminarno oceno ali je posledica zdravljenja zdravniška napaka ali medicinski zaplet, ki ni pravno priznana škoda. Po prejemu teh ključnih informacij dobi pravni strokovnjak podatek ustrezne verjetnosti ali je škodni dogodek zdravniška napaka in vam na tej podlagi svetuje ali odsvetuje tožbo izvajalca zdravstvene storitve in zavarovalnice, pri kateri ima ta zavarovano odgovornost pri delu.

Pravni strokovnjaki Inštituta za varstvo pacientov se z odškodninskim pravom na področju zdravniških napak ukvarjajo specializirano in poglobljeno. Vabljeni, da se prijavite na strokovni posvet, če menite, da se vam je zgodila zdravniška napaka. Foto: Shutterstock

Tožb za zdravniške napake je vse več

Dokazovanje zdravniške napake je drugačen pravni postopek, kot za denimo škodne posledice v prometni ali nesreči. Predvsem je za oškodovanca težji, saj mora zdravniško napako najverjetneje dokazovati s tožbo na sodišču. Zavarovalnice izplačilom odškodnin zaradi zdravniške napake v obliki poravnav niso naklonjene in to kljub dejstvu obstoja izvedeniškega mnenja, v katerem je zdravniška napaka utemeljena.

Ljudje so vedno bolj osveščeni in "pogumni"

V primeru zdravniške napake, ki se dotakne najbolj občutljive in pomembne osebne dobrine, to je zdravja in dostojanstva, ljudje izgubijo mnogo. Lahko rečemo, da največ kar so individualno imeli, izgubili pa tam, kjer so utemeljeno pričakovali varnost in strokovno pomoč za izboljšanje zdravja. Zato je pogosto, da se za tožbe odločajo, ker nimajo kaj več za izgubiti.

Stroški obremenijo oškodovanca

Oškodovani, ki se odloči zdravniško napako dokazovati na sodišču, krije sam vse pravdne stroške in pravne storitve. Zato je profesionalna in moralna dolžnost, da pravni strokovnjak po prejemu preliminarnih informacij oškodovanca seznani s stroškovnikom, časovnico procesa in z višino pričakovane denarne odškodnine.

Nasvet strokovnjakov Inštituta za varstvo pacientov Kadar menite, da se vam je zgodila zdravniška napaka, je prvotnega pomena, da za odškodnino ukrepate znotraj zastaralnih rokov, ki so tri do pet let. Nasvet inštituta je, da ukrepate čimprej, saj se tako najboljše možno zaščitijo informacije o dogodku in listine od zdravljenja.



Prvi korak je strokovni posvet, ki je pri strokovnjakih Inštituta za varstvo pacientov– IVP na voljo od 180,00 evrov dalje in ga lahko opravite v Celju in Ljubljani.

