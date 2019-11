Mama Ana sporoča iz ZDA: Krvna slika ni najboljša, a Kris že kaže napredek

Kris je prvič po prejemu zdravila obiskal zdravnika. Razlog sta bila enodnevna vročina in bruhanje, a na pregledu je zdravnik preveril tudi njegov napredek in bil z videnim zadovoljen. "S Krisom in majhnimi napredki je bil tudi sam zadovoljen," nam je po pregledu Krisova mama Ana sporočila iz Los Angelesa.

Kris Zudich, ki se je rodil z redko gensko boleznijo spinalno mišično atrofijo in je v petek prejel zdravilo zolgensma, je nekaj dni pozneje dobil vročino, prav tako je bruhal. "Na vse te mogoče reakcije nas je opozoril zdravnik pred zdravljenjem, tako da je bilo pričakovano. Je povezano s prejemom zdravila. Vročina in bruhanje sta bila prisotna le en dan, potem je bil že v redu. Je pa te dni malo bolj siten kot sicer," nam je iz ZDA sporočila Krisova mama Ana Jerak.

Čeprav je bil Kris dan po vročini in bruhanju že bolje, so obiskali zdravnika, da mu je pogledal kri. "Krvna slika ni ravno najboljša, vendar se je to nekako predvidevalo. To se lahko zgodi po genski terapiji. Zaradi slabše krvne slike se je zdravnik odločil, da mu poveča dozo steroidov, ki jih dnevno jemlje," je še pojasnila.

Dečka je zdravnik ob odvzemu krvi tudi pregledal in ugotovil, da se prvi napredek po genski terapiji že kaže. V objavi na Facebooku je družina zapisala, da je zdravnik zadovoljen s Krisovim napredkom, še posebej glede dihanja in obračanja. "S Krisom in majhnimi napredki je bil tudi sam zadovoljen," nam je po pregledu še dodatno sporočila Ana.

Tik preden je Kris v petek prejel zdravilo zolgensma, smo govorili z njegovo babico. V videu spodaj preverite, kaj je povedala.