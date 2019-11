Mali Kris še danes na zdravljenje v ZDA #video

Kris bo zdravilo, za katero vsa Slovenija upa, da bo pomagalo, prejel na losangeleški kliniki UCLA, a točen datum aplikacije zdravila bo družina izvedela šele po prihodu v bolnišnico. Gre namreč za zdravilo, ki ga ni na zalogi, kot so ostala zdravila v lekarnah, temveč ga je treba za vsakega pacienta posebej pripraviti, nato pa aplicirati v roku 48 ur.

Družina za samo pot potrebuje kar nekaj medicinske opreme in spremstvo zdravnika, saj bi lahko bil med letom življenjsko ogrožen.

V ZDA bodo ostali več tednov, zato so bile priprave na pot in bivanje v ZDA precej obsežne. "Zaradi urejanja še zadnjih malenkosti in pakiranja nimam niti časa zares pomisliti, kako zelo srečna sem, ker končno odhajamo v Ameriko. Verjetno bo vse to kmalu prišlo za mano," je dejala Krisova mama Ana Jerak.

Čeprav je bilo sprva v načrtu, da bo v Kris v ZDA poletel z redno letalsko linijo, a v poslovnem razredu, je z velikodušno gesto presenetil srbski poslovnež Miodrag Kostić. Priskrbel je letalo, kril pa bo tudi stroške prevoza v obe smeri.