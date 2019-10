Krisova mama: Žal gre vse počasneje kot bi si želeli #video

Revolucionarno zdravilo zolgensma, za katero je vsa Slovenija v dobrodelni akciji zbrala skoraj štiri milijone evrov in bi lahko pozdravilo fantka Krisa, bi lahko pripeljali v Slovenijo. Za to obstaja celo zakonska podlaga, je prepričan del stroke. Da se malega Krisa (...) izpostavlja takšni nevarnosti kot je 12-urni polet, je sprto z zdravo pametjo, še dodajajo. Krisu, ki ima že zdaj težave z dihanjem, lahko čezoceanski polet namreč resno ogrozi življenje.

Vprašanje je, komu je torej v interesu takšno tveganje za zdravilo, ki ga bo Kris dobil zgolj prek injekcije in bi ga lahko iz ZDA preprosto uvozili v Slovenijo.

Pa tudi, zakaj Krisov zdravnik ni sklical zdravniškega konzilija niti ni za pomoč prosil zdravstvene zavarovalnice.

Zdravilo bi lahko dobil v Sloveniji

Kot je pojasnila Nada Irgolič iz komisije RS za medicinsko etiko, bi se lahko zadeva uredila.

"Možnosti za uvoz oziroma vnos zdravila so," poudarja. Kakšne in kako, navaja zakon o zdravilih. Le prebrati ga je treba dobro. In to, da ga v Slovenijo ne moremo dobiti, ni res, je dodala sogovornica.

Stroka pa vseskozi ponavlja, da zdravila ni mogoče aplicirati v Sloveniji, ker to ni registrirano v Evropski uniji. Kot pravi Irgoličeva, tudi to ni res. "V 41. členu, mislim, da drugi alineji druge točke, opredeljuje možnost uvoza iz tretje države, ki pa mora imeti izpolnjene zahteve o kakovosti, varnosti in učinkovitosti. To pomeni, da morajo biti izpolnjeni pogoji dobre prakse," je pojasnila.

Za Krisa bi prišla v poštev tako imenovana sočutna uporaba zdravila, pri kateri farmacevt lahko svoje zdravilo ponudi pod posebnimi pogoji in tudi za nižjo ceno. A na ministrstvu za zdravje se trmasto oklepajo birokratske razlage, saj po njihovih podatkih zdravilo zolgensma ni registrirano v EU, registracija zdravil v EU pa da je zelo strogo regulirana.

Registracija zdravil strogo regulirana

Zaradi varovanja pacientov in zagotavljanja varnih, preverjeno kakovostnih in učinkovitih zdravil je registracija zdravil v EU zelo strogo regulirana.

Registracija se izvede pri Evropski agenciji za zdravila in na postopke registracije Slovenija nima vpliva. A nekateri primeri iz tujine kažejo, da so se ob redkih boleznih otrok angažirali celo ministri in s svojim vplivom poskrbeli, da so otroci dobili zdravilo ali zdravljenje. Ne glede na to, da v njihovi državi še ni bilo registrirano.

"Birokracije ni mogoče preskočiti"

Zaradi birokratskih zapletov Krisu ostaja vse manj časa. Kot razlaga Krisova mamica, so zdaj omejili obiske. Prav tako se zdi, da pri nas nihče ni sposoben organizirati prevoza zdravila iz ZDA v Slovenijo. S tem bi bilo malčku prihranjeno mučno potovanje v ZDA, ki lahko ogrozi njegovo šibko zdravje, poleg tega bo moral imeti ob sebi zdravniško spremstvo.

"Trenutno se ureja dokumentacija, dogovarjamo se za zdravilo. Žal gre vsa zadeva malo bolj počasi kot bi si jaz Kris in očka želeli, mislim, da tudi vsa Slovenija. Birokracije ni mogoče preskočiti," je dejala mamica.

Mama zaupa zdravnikom

Tudi cena genskega zdravila zolgensma na koncu ni tako visoka, saj ga bo Kris prejel samo enkrat.

Trenutno pa dečka v UKC Ljubljana zdravijo z zdravilom spinraza, ki ga mora prejemati večkrat na leto. Do zdaj so za to zdravljenje porabili že dva milijona evrov.

In ker bi zdravilo zolgensma, ki je v ZDA uradno registrirano že od aprila, Kris lahko dobil že spomladi, se je mogoče vprašati, zakaj so njegovi zdravniki potrebovali toliko časa in pritisk javnosti, da so končno začeli razmišljati o revolucionarnem zdravljenju za Krisa, ki bi lahko zaustavilo napredovanje sicer neozdravljive bolezni.

Mama pravi, da mora pač zaupati zdravnikom. "To je med zdravnikom in proizvajalcem zdravila. Zagotovo bi bilo bolje, če bi Kris prejel zdravilo v Sloveniji. Jaz sem bila takoj za to, že zaradi prevoza in vsega, kar spada zraven, a očitno v tako kratkem času to ni izvedljivo. Le upamo lahko, da se bodo zdravniki potrudili in zdravljenje odobrili čim prej, saj je to pomembno za vse otroke, ki bi lahko imeli takšno bolezen," je za konec dejala mama.