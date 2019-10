Zveza prijateljev mladine potrdila: Pomagali bomo Krisu

Društvo Palčica Pomagalčica in dobrodelni škratki je na svojem profilu na Facebooku naznanilo, da jim bo pri zagati, v kateri so se znašli zato, ker niso registrirani kot humanitarno društvo in bi morali državi plačati davek, pomagala Zveza prijateljev mladine Slovenije. S tem se bodo izogniti kar dvojni obdavčitvi – eno bi moralo plačati društvo, drugo pa Krisova družina.

Tako hitro se je vse odvilo in tako zunaj vseh pričakovanih proporcev je šla akcija zbiranja denarja za malega Krisa z redko gensko boleznijo spinalno mišično atrofijo, da ni bilo niti časa razmišljati, ali kaj birokratsko ni urejeno tako, kot bi moralo biti. In tako se je nemudoma za tem, ko je Slovenija slavila, saj je v le šestih dneh za dečkovo zdravljenje v ZDA zbrala več kot 3,9 milijona evrov, pojavil zaplet.

Ker Društvo Palčica Pomagalčica in dobrodelni škratki ni registrirano kot humanitarno društvo, je ustanoviteljico in predsednico Lariso Štoka in ostale člane društva ter Krisovo družino udarila kruta birokratska realnost: društvo bi moralo od zbranega zneska plačati skoraj milijon evrov davka, Krisova družina pa kot prejemnica donacije še 940 tisoč evrov. Tako na koncu ne bi ostalo dovolj niti za plačilo samega zdravila, kaj šele za kritje vseh stroškov zdravljenja in poti v Ameriko ter nazaj.

Težavo so pri društvu po namigu Finančne uprave Republike Slovenije (FURS) rešili tako, da bodo denar za Krisovo zdravljenje nakazali na poseben račun Zveze prijateljev mladine Slovenije (s kratico ZPMS), ki pa ima status humanitarnega društva, ter se s tem izognili obdavčitvi. Iz ZPMS so potrdili, da so se nemudoma odzvali vabilu Društva Palčica Pomagalčica ter da tudi urejajo že vse potrebne birokratske stvari za sodelovanje.

Društvu Palčica Pomagalčica in dobrodelni škratki, ki ga je ustanovila Larisa Štoka, bo pri zagati z obdavčitvijo na pomoč priskočila Zveza prijateljev mladine Slovenije. Foto: Ana Kovač

"Pomagali jim bomo pri dokončanju akcije zbiranja in porabe sredstev za malega Krisa. Društvo Palčica Pomagalčica in dobrodelni škratki nam bo v čim krajšem času ponudilo v podpis poseben dogovor. V njem bo določeno, kaj se bo s prejetimi sredstvi pokrivalo, zato bo priložen tudi stroškovnik. ZPMS je prosila društvo, da se dogovori z družino malega Krisa, da še pred podpisom dogovora družina izpolni poseben obrazec, s katerim se prostovoljno vključi v humanitarni program pri ZPMS. Le na ta način lahko pristopimo k podpisu dogovora in prevzemu sredstev. Po podpisu dogovora in prejeti vlogi družine bomo odprli poseben konto, ki ga bomo vodili za družino in iz katerega bo v vsakem trenutku razvidno, koliko sredstev smo prejeli in za kaj so bila porabljena. Vsa dokumentacija bo pri nas hranjena v skladu z veljavno zakonodajo," je povedala Breda Krašna, generalna sekretarka ZPMS.

A ZPMS bo razpolagala le s sredstvi, ki bodo namenjena za zdravljenje Krisa. Preostanek zbranega denarja ostane na računu Društva Palčica Pomagalčica in društvo odloča o tem, kako se bodo preostala sredstva porabila. Bo pa poraba vsega denarja, tako tega za Krisa kot preostalega, ki bo namenjen ostalim življenjsko ogroženim oziroma pomoči potrebnim otrokom, povsem transparentna, tako kot je bilo transparentno vse do zdaj, poudarja Larisa Štoka.