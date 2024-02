Humanitarni program za pomoč družinam v stiski, Veriga dobrih ljudi, ki deluje pod okriljem Zveze prijateljev mladine (ZPM) Ljubljana Moste-Polje, je bil v zadnjih dveh letih priča povečanju števila zaposlenih, ki prosijo za pomoč, in občutnemu zmanjšanju kakovosti življenja.

Stiske ljudi: Želim le, da moji otroci ne bi bili lačni

"Trudimo se iz meseca v mesec. Ne želim si razkošja, želim le, da moji otroci ne bi bili lačni in da bi bili računi plačani. Velikokrat nam zmanjka za hrano, čeprav oba z možem hodiva v službo," so stisko anonimne osebe navedli v sporočilu za javnost in dodali, da te družine z grenkim priokusom pripovedujejo o težavah, s katerimi se srečujejo, ko poskušajo preživeti vsak mesec.

Nekateri starši se poleg redne službe odločajo za nezakonito delo, kljub dodatnemu delu se še vedno znajdejo v položaju, ko nimajo dovolj sredstev za dodatne stroške, kot so nakup šolskih potrebščin, sezonskih oblačil in podobno, prav tako otrokom ne zmorejo omogočiti aktivnosti, kot sta obisk živalskega vrta ali obisk kina.

Ogulinova: Ob terenskih obiskih družin smo priča zelo slabim življenjskim pogojem

Kot so zapisali, pri ZPM Ljubljana Moste-Polje že leta pošiljajo predloge odgovornim za izboljšanje položaja socialno ogroženih družin, vendar pa do ključnih sprememb in rešitev še ni prišlo. S programom Veriga dobrih ljudi se zavzemajo za opolnomočenje družin, ki so se znašle v stiski s finančno in materialno pomočjo, brezplačno pravno pomočjo, psihosocialno podporo in strokovnim svetovanjem ter krepitvijo funkcionalnih kompetenc, s čimer jih želijo usposobiti za samostojno življenje.

"Pogosto smo ob terenskih obiskih družin priča zelo slabim življenjskim pogojem, družine so prisiljene živeti v pretesnih, vlažnih, neurejenih stanovanjih, za katere plačujejo zelo visoke najemnine, ki znašajo tudi več kot minimalna plača," komentira stanje predsednica ZPM Ljubljana Moste-Polje Anita Ogulin.

Dodaja, da se kot humanitarna organizacija z vseslovenskimi programi in aktivnostmi močno trudijo pokrivati manko med državo in državljani, vendar bi država morala socialno pravičnost vzgajati tudi sama, tako da bi bil sistem do ljudi bolj pravičen.

Generalna skupščina Združenih narodov je na svojem dvainšestdesetem zasedanju novembra 2007 za svetovni dan socialne pravičnosti razglasila 20. februar. Ta dan poudarja pomembnost socialne pravičnosti z obravnavanjem vprašanj, kot so brezposelnost, revščina, izključenost, neenakost spolov, človekove pravice in socialna zaščita. Vsako leto torej služi kot opomnik, da moramo stremeti k ustvarjanju pravičnejše družbe.