Otroci iz Zveze prijateljev mladine Slovenije so osvojili javnost z umetniškimi deli v sklopu kampanje Bodi TU. Bodi CE.

Otroci nas lahko s svojim edinstvenim pogledom na svet marsičesa naučijo, umetnost pa predstavlja eno najmočnejših orodij za izražanje njihovih notranjih občutkov in misli. Umetnost in ustvarjalnost jim omogočata, da izrazijo tisto, česar morda z besedami ne morejo. Skozi slikanje, risanje, ples ali gledališko igro lahko raziskujejo svoja čustva, rešujejo probleme in svoj notranji jaz.

Raziskave so pokazale, da ima lahko ukvarjanje z umetniškimi dejavnostmi pomembne pozitivne učinke na čustveno zdravje ter razvoj otrok. Umetnost lahko pomaga otrokom razviti socialne veščine, okrepiti samozavest ter izboljšati sposobnost reševanja problemov. Prav tako je lahko otrokov ustvarjalni izraz terapevtsko orodje, ki pomaga pri spopadanju s travmami ali stresom.

V kampanji Bodi TU. Bodi CE. je dala Cedevita skozi prej omenjeno ustvarjalnost glas otrokom iz Zveze prijateljev mladine Slovenije.

Na ustvarjalnih delavnicah so nas otroci iz Zveze prijateljev mladine Slovenije osvojili z vedrino, vedoželjnostjo in umetniškim pristopom. Vsako nastalo delo je izraz njihove domišljije in občutkov, svet odraslih pa je obogatilo z novimi perspektivami. Te delavnice otrokom niso le omogočile, da raziščejo svojo ustvarjalnost, temveč so pokazale, da v vsakem otroku tiči mali kreativec, ki je pripravljen, da se izrazi skozi umetnost. Pod vodstvom psihologinj Gabrijele Ištuk, Leone Bortas Hetler in Alberta Mrgole ter s pomočjo strokovnih nasvetov umetnikov Hane Tintor in Ane Kovačič, učiteljice OŠ Zalog ter Marka Borote so otroci naslikali prelepe risbe.

Z izbiro najljubšega okusa Cedevite lahko mlade kreativCE iz Zveze prijateljev mladine Slovenije podpre tudi skupnost. Poleg tega lahko ljudje na izobraževalni platformi budidobrobudice.com poiščejo navdih, strokovne članke ali Vodič ustvarjalnosti, ki so ga ilustrirali otroci, ter skozi vse te vsebine odkrijejo, kako lahko tudi sami v vsakodnevnem življenju uporabijo določene ustvarjalne tehnike.

Skupaj podprimo mlade kreativCE iz Zveze prijateljev mladine Slovenije!

