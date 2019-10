Milijonska obdavčitev donacij za Krisa? Šarec ošvrknil društvo, Furs miri.

Do torka je društvo Palčica Pomagalčica zbralo 3,8 milijona evrov za pomoč bolnemu Krisu. Včeraj pa je zaokrožila novica, da se lahko društvo znajde v davčnem primežu.

Ker društvo nima statusa humanitarne organizacije, po poročanju Dela Krisu oziroma njegovim staršem grozi obdavčitev. Ta bi lahko dosegla tudi 1,9 milijona evrov, torej kar polovico zbranega zneska.

Česa se lahko Slovenci naučimo iz več kot uspešne dobrodelne akcije za Krisa? O tem je Rajko Gerič z gosti razpravljal v oddaji Zakulisno na Planet TV, ki si jo lahko ogledate v spodnjem videu.

Šarec pozval k iskanju rešitev...

"Zakaj so šli v akcijo brez tega (statusa humanitarnega društva, op. a.), ne bom ugotavljal na tem mestu, ker nima smisla," je na Facebooku zapisal premier Marjan Šarec. Foto: STA Novica je naletela na ogorčenje v javnosti, ki je doseglo tudi premierja Marjana Šarca. "Zasuli ste me z zasebnimi sporočili glede obdavčitve društva, ki zbira denar za Krisa. Nekateri me zmerjate, drugi preklinjate državo in govorite, da bi mi radi pobrali davek od donacij. Lepo prosim, da se vsi skupaj malo umirimo in pogledamo kaj je na stvari," je danes zapisal na Facebooku.

V nadaljevanju je opozoril, da je do situacije prišlo, ker društvo nima statusa humanitarne organizacije. "Zakaj so šli v akcijo brez tega, ne bom ugotavljal na tem mestu, ker nima smisla," je zapisal premier.

Ker pa po njegovih besedah "zagotovo ni v interesu nikogar normalnega, da bi želel na vsak način pobrati ta davek", je naročil, da se poišče rešitev. Komu je to naročil, ni navedel.

...in Furs jo je našel

Je pa praktično istočasno Finančna uprava na Facebooku objavila sporočilo, da verjame, da "bo akcija za Krisa izpeljana uspešno za vse udeležene brez davčnih obveznosti".

Dacarji, ki jih vodi Jana Ahčin, so pojasnili, da humanitarno društvo pri nakazilu denarja posamezniku ne plača davka. Če društvo nima humanitarnega statusa, pa lahko denar nakaže drugemu društvu s tem statusom. Če ta nato nakaže posamezniku, denar ni obdavčen.

Štoka: Ves denar bo šel za Krisa in pomoči potrebne

Da bo verjetno problem rešen na tak način - torej z nakazilom denarja društvu s humanitarnim statusom -, je v objavi na Facebooku namignila predsednica društva Larisa Štoka, sicer učiteljica matematike iz Kopra. Zapisala je, da so se obrnili na Center nevladnih organizacij Slovenije. "Že v začetku naslednjega tedna se bomo sestali in skupaj preučili davčne posledice."

Društvo humanitarnega statusa ni moglo pridobiti, ker bi moralo za to obstajati vsaj eno leto. Vlogi za humanitarni status je namreč treba priložiti dokazilo, da je organizacija najmanj eno leto pred vložitvijo vloge opravljala humanitarno dejavnost. Društvo Palčica Pomagalčica pa je bilo registrirano šele v začetku letošnjega julija. "Zgolj dejstvo, da naše društvo še ni ustanovljeno eno leto po našem mnenju ne more biti razlog za to, da smo obravnavani drugače kot tista društva, ki delujejo več kot eno leto," meni Štoka.

Zagotovila je, da bo šel ves denar za zdravljenje Krisa in za otroke, ki potrebujejo pomoč. "Obljubljam, da bomo še naprej delovali transparentno in da se ne izogibamo ničemur, za nas je bila akcija velik zalogaj, od tu naprej pa bomo sprotno razreševali problematiko, s katero se bomo soočili, pa najsi bo davčne ali druge narave."