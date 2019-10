Za Krisa zbrali 3,7 milijona evrov. Pomagali bodo tudi drugim otrokom.

V društvu Palčica Pomagalčica so se danes ob koncu akcije zbiranja sredstev za dečka Krisa zahvalili vsem majhnim in velikim donatorjem. Do zdaj so brez donatorskih in sponzorskih pogodb zbrali več kot 3.719.000 evrov, z denarjem, ki bo ostal po Krisovi operaciji, pa bodo risali nove nasmehe na ustih otrok, potrebnih pomoči.

Palčica Pomagalčica in dobrodelni škratki je majhno dobrodelno društvo, vsi njihovi člani pa so prostovoljci in za svojo dejavnost ne prejemajo plačila. Prek različnih akcij želijo delovati dobrodelno, etično in tudi ekološko, v ospredju njihovega delovanja pa je predvsem pomoč otrokom iz različnih ranljivih skupin, je na današnji novinarski konferenci ob koncu akcije zbiranja sredstev za Krisa poudarila predsednica društva Larisa Štoka.

Že pred zadnjo akcijo za Krisa so na primer zbrali deset ton časopisnega papirja, s čimer so pripravili pakete počitniškega razvajanja za več deset otrok v stiski. Prav tako jim je uspelo povezati že okoli sto gostinskih lokalov in hotelov na slovenski obali ter več kot 30 javnih ustanov, prek katerih zbirajo zamaške. Z vzpostavitvijo tovrstne verige lahko, če bi starši potrebovali pomoč za svojega otroka, nemudoma pomagajo, je navedla Štoka.

V akciji za Krisa so prejeli veliko majhnih, a "srčnih" nakazil, pa tudi velikih, zbiranje prek SMS-sporočil pa so ustavili takoj, ko so dosegli potreben znesek. Kmalu je postalo jasno, da bodo potreben znesek za Krisovo zdravilo presegli. Tako so do zdaj zbrali nekaj več kot 3.719.000 evrov, v kar še niso vštete donatorske in sponzorske pogodbe, ki polnijo poštni nabiralnik.

"Zelo veseli smo, da bomo lahko s tem denarjem, ki je ostal, risali nove nasmehe," je dodala Štoka ter napovedala, da bodo sproti in transparentno poročali tudi o vseh stroških Krisovega zdravljenja do popolne rehabilitacije.

Na novinarski konferenci sta bila tudi Krisova starša Ana Jerak in Matteo Zudich. Krisova mama je v čustvenem nastopu spomnila, da je za njimi neverjetno obdobje, polno čustev in hvaležnosti. "Želja, da bi svojemu sinčku lahko omogočila polno in dostojno življenje, kakršnega si zasluži, nas je gnala naprej, ko je bilo najtežje," je povedala. Kot je dodala, so zdaj bližje cilju, a bodo podporo Slovencev potrebovali še naprej.