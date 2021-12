Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"V Sloveniji smo vstopili v novo dobo medicine," so sporočili z nevrološkega oddelka Pediatrične klinike UKC Ljubljana. Enoletnik je namreč kot prvi v Sloveniji prejel zdravilo za zdravljenje redkega živčno-mišičnega obolenja, ki smo ga spoznali v zgodbi malega Krisa, poroča 24ur.com. Ker do zdaj to zdravilo v Sloveniji ni bilo dostopno, so Krisa, ki odlično napreduje, z njim pred dvema letoma zdravili v ZDA.

Soba je pripravljena. Mama in enoletni deček čakata na gensko nadomestno zdravljenje z zdravilom Zolgensma. Pediatrična klinika UKCL s tem vstopa v novo dobo zdravljenj z genskimi terapijami, ki odpravljajo genske napake. Za malega junaka držimo pesti in mu želimo vse dobro! pic.twitter.com/aQ1Zovb8YG — UKC Ljubljana (@ukclj) December 14, 2021

Kot so sporočili z nevrološkega oddelka Pediatrične klinike Ljubljana, so danes zdravili prvega pacienta z gensko nadomestno terapijo. Na kliniki so pojasnili še, da gre za eno leto starega otroka, ki ima spinalno mišično atrofijo, redko živčno-mišično obolenje, ki je prejel zdravilo Zolgensma. Isto zdravilo je pred dvema letoma na kliniki v Los Angelesu prejel tudi Kris.

Slovenke in Slovenci so takrat pokazali izjemno empatijo in za njegovo zdravljenje zbrali denar v tednu dni. Kris ima namreč redko dedno bolezen, spinalno mišično atrofijo.

Kris samostojen, obiskuje tudi vrtec

Njegovi starši so se na družbenih omrežjih zahvalili vsem, ki so mu pomagali napredovati: "Kris je odlično, govori dva jezika, sam je in pije ter hodi v vrtec," je pred slabim mesecem za Planet Tv povedala njegova mama Ana Jerak.

O tem prelomnem dosežku bodo javno spregovorili tudi na današnji novinarski konferenci, ki bo ob 14. uri.