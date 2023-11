dm na Dobrodelni petek zbral 31.956,43 evra in jih namenil Kriznemu centru za otroke – KCO Palčica

Oglasno sporočilo

V podjetju dm Slovenija so že peto leto zapored na Dobrodelni petek, kot so preimenovali potrošniški črni petek, pet odstotkov dnevnega prometa namenili v dobrodelne namene. Znesek v višini 31.956,43 evra so letos namenili Kriznemu centru za otroke – KCO Palčica , kjer bodo denar namenili za nakup opreme za Hišo zavetja Palčica.

Krizni center za otroke – Hiša zavetja Palčica je namenjen varnim in kratkotrajnim kriznim namestitvam otrok v predšolskem obdobju (od nič do šest let) z območja celotne Slovenije, zaščiti otroka, pomoči otroku v krizni situaciji ter kakovostni in strokovni pomoči otrokom in njihovim družinam. Namestitev otrok je začasna in kratkotrajna, prioritetno usmerjena v zagotovitev varnega bivanja predšolskih otrok z območja celotne Slovenije v primerih, ko center ali sodišče izvajata dejanja in ukrepe za zaščito otroka z namestitvijo izven otrokove matične družine. KCO Palčica deluje 24 ur na dan, vse dni v letu. Dejavnosti kriznega centra se financirajo tudi s prispevki donatorjev in iz drugih virov, vsa donacijska sredstva se porabljajo izključno v korist nameščenih otrok. Prav zato so se v podjetju dm Slovenija odločili, da letošnjo donacijo namenijo temu centru. Skupaj je podjetje dm Slovenija v petih letih na Dobrodelni petek zbralo in doniralo že 120.288,64 evra.

"Krizni center za otroke – Hiša zavetja Palčica nudi zatočišče najmlajšim otrokom. Umaknjeni so iz družinskega okolja zaradi različnih razlogov, različnih oblik nasilja, odvisnosti staršev, zanemarjanja, opuščanja starševske skrbi … Gre za najranljivejšo skupino otrok, od rojstva do šestih let. Otrokom v Hiši zavetja Palčica nudimo varno in ljubeče okolje. Iskreno se vam zahvaljujemo, ker verjamete v naše poslanstvo in ste se odločili obogatiti našo hišo. S tem prispevate k lepšemu, prijetnejšemu, otrokom bolj prijaznemu bivanju, ob tem za otroke težkem in občutljivem času," je v imenu kolektiva Kriznega centra za otroke in vseh otrok, ki so in ki bodo prestopili prag njihove hiše, povedala vodja Špela Ulaga.

Podjetje dm Slovenija se zaveda svoje družbene odgovornosti, ki jo ima v slovenskem okolju in Dobrodelni petek ni njihova edina dobrodelna akcija v tem letu. V oktobru so pet odstotkov od vsakega prodanega izdelka naravne kozmetike za ženske z oznako ROZA OKTOBER 5 namenili Združenju Europa Donna Slovenija. Združenju so predali donacijo v višini 20.975,05 evra.

Tanja Španić, predsednica Združenja Europa Donna Slovenija, je ob prevzemu donacije povedala: "Veseli smo, da nas je podjetje dm v rožnatem oktobru s svojimi aktivnostmi podprlo pri ozaveščanju žensk o pomenu preventive, zdravega načina življenja in rednega mesečnega samopregledovanja. Iskreno se zahvaljujemo tudi vsem kupcem, ki so z nakupom izdelkov naravne kozmetike prispevali k skupnemu znesku donacije. Skrb za svoje zdravje pa naj ostane na prvem mestu skozi vse leto, saj lahko z zdravim načinom življenja zmanjšamo tveganje za nastanek raka in drugih kroničnih bolezni."

Do konca leta 2023 pa sledi še en dobrodelni projekt, in sicer 28-urni dobrodelni ZAHVALATON, ki bo potekal v sodelovanju z Radiem 1 v času od 21. do 22. decembra 2023 na Mestnem trgu v Ljubljani. Maraton bo tudi letos dobrodelen, predvsem pa bo hvaležen, saj se Radio 1 in dm Slovenija želita zahvaliti vsem tistim, ki ste v preteklih mesecih že nesebično pomagali s pošiljanjem SMS-ov ali doniranjem večjih zneskov. Tudi letos bodo pomagali družinam, ki so se znašle v stiski. Da pričarajo čim več nasmehov na obraz in topline v srca, se zbiranje sredstev začne že konec novembra. Pomaga se lahko preko SMS-številke 1919 s ključnima besedama POMAGAM1 ali POMAGAM5 ali nakazili preko QR-kode ter doniranjem v poslovalnicah dm po Sloveniji. Lani, na 8. dobrodelnem maratonu, so v 28 urah zbrali kar 1.154.873,60 evra, dm Slovenija pa je z zbiranjem donacij v vseh dm prodajalnah skupnemu znesku prispeval še 40.198 evrov.

