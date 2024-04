S š'torto zbrali deset tisoč evrov. Denar gre v dobrodelne namene.

V štirih mesecih po predstavitvi izvirne sladice š'torta so prodali štiri tisoč kosov, deset tisoč evrov izkupička pa so na današnji novinarski konferenci v Mestni kavarni Piran izročili društvu Palčica pomagalčica, ki pomaga bolnim otrokom. Predstavili so tudi program Solinarskega praznika ob prazniku sv. Jurija, ki bo potekal med 19. in 21. aprilom.

Torto, ki ima med sestavinami tudi piransko sol in oljke avtohtone lokalne sorte štorta, so predstavili decembra lani, ko so tudi napovedali dobrodelno akcijo. Izdelek so prodajali v piranski mestni kavarni in nekaterih drugih lokalih skupine Tim International. Kot je dejala direktorica tega podjetja Tamara Simčič Posavec, je uspeh presegel pričakovanja.

Darilo je simbolično prevzela predsednica društva Palčica Pomagalčica Larisa Štoka. Po njenih besedah bodo denar porabili za to, da bodo bolnim otrokom vrnili nasmeh na obraze.

Sladica bo v ponudbi tudi na 20. Solinarskem prazniku ob prazniku sv. Jurija, ki bo potekal od 19. do 21. aprila v Piranu in strunjanskih solinah. Etnološke, kulturne, družabne, izobraževalne, kulinarične in religiozne dogodke soustvarja več kot 35 društev, zavodov, institucij in posameznikov.

Praznik se bo končal s simboličnim odhodom solinarjev v soline

Kot je napovedal piranski podžupan Christian Poletti, se bo dogajanje začelo v petek, ko bodo mesto okraševali s cvetličnimi venci, izpeljali pa bodo tudi čistilno akcijo. V soboto bo glavni del programa z različnimi delavnicami, predavanji in kulinaričnimi dogodki. V nedeljo bodo v čast praznika sv. Jurija pripravili procesijo in mašo. Praznik se bo končal s simboličnim odhodom solinarjev v soline, tako kot nekoč.

Solinarstvo je bilo skozi vso zgodovino ena najpomembnejših dejavnosti Pirančanov. Sv. Jurij je od leta 1343 po verovanju katoličanov zavetnik mesta. Po mnenju Barbare Jakomin iz Avditorija Portorož, ki koordinira praznične prireditve, je prireditev pomembna tudi v luči zgodovine mesta, v katerem se je prebivalstvo nekajkrat zamenjalo. Kot je pojasnila, želijo doseči, da bi tudi novi priseljenci spoznali kulturno dediščino Pirana in se z njo poistovetili.