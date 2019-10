Donacije za Krisa: pred obdavčitvijo naj bi jih rešila Zveza prijateljev mladine #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ker društvo Palčica Pomagalčica ki je v vseslovenski dobrodelni akciji zbrala 3,8 milijona evrov za zdravljenje fantka Krisa, nima statusa humanitarne organizacije, ji je grozila zajetna obdavčitev.

Ta bi lahko dosegla tudi 1,9 milijona evrov, torej kar polovico zbranega zneska. A so že pred dnevi na Finančni upravi (Furs) pojasnili, da obstaja rešitev: društvo lahko denar nakaže drugi humanitarni organizaciji, ki lahko nato denar posreduje posamezniku brez obdavčitve.

"Našli bomo rešitev"

Zdaj se pogovarjajo, da bi bila ta organizacija Zveza prijateljev mladine, ki bi prek donatorske pogodbe sprejela denar. "Našli bomo rešitev, da bo ta akcija uspešno končana, vsekakor brez davčnih obveznosti," je v telefonskem pogovoru za oddajo Planet 18 dejala Larisa Štoka iz društva Palčica Pomagalčica.

V Zvezi prijateljev mladine, ki jo večkrat omenjajo kot mogočo izbiro za pomoč Krisovi družini, obljubljajo, da bo vse po črki zakona. "Bistvo je v tem, da se ljudi ne obremenjuje dohodninsko ali kako drugače. Delovali bomo po kriterijih, po katerih pomagamo tudi vsem drugim družinam, in seveda v skladu z zakonom, ki velja," je dejala Darja Groznik iz Zveze prijateljev mladine Slovenije.

"V takih primerih naj država pomaga"

Da bi se podobnim zapletom v prihodnje izognili, so v društvu Vesele nogice podali predlog, da bi se lahko družine, ko gre za tako velike zneske, same obrnile na Finančno upravo RS. Ta pa bi neposredno nadzorovala račun. A bo za to potrebna sprememba zakonodaje.

Foto: Getty Images Takšnim posameznim zgodbam, ko družina potrebuje enkratna sredstva za znani namen - ali operacijo ali zdravila - bi morala roko ponuditi država, konkretno ministrstvo za finance, menijo v Veselih nogicah.

"Takim družinam bi se lahko na podlagi prošnje odprl račun, nad katerim ima Furs nadzor," je pojasnila Spomenka Valušnik iz društva Vesele Nogice.

Na pomoč bi lahko priskočili tudi nevladniki. "Lahko bi jim pomagali pri iskanju donacij, pozivih pri donatorstvu, pisanju prošenj in ne nazadnje vložitvi vloge na Furs," je še dejala Valušnikova, a dodala, da bi se denar moral zbirati na enem računu, nad katerim bi bedela družina.

Društva naj se posvetijo programskim vsebinam

Valušnikova ob tem razmišlja, da bi bilo bolje, če bi se društva bolj posvetila svojim programskim vsebinam in svojemu poslanstvu. Da se ne bi dogajale morebitne zlorabe. "Pravzaprav tukaj ne vidim težave - smo nepotreben člen. Pojavijo se lahko zapleti, kot je bilo v primeru z društvom Maus, ki je očrnil delo preostalih malih društev."

Z ministrstva za finance so medtem odgovorili, da Furs le pobira potrebne dajatve. "Še vedno bomo lahko ljudem pomagali s plačevanjem položnic, plačilom terapij in podobno, ampak z znanim ciljem - ko bomo zbirali kot društvo denar, nam bodo lahko donatorji zaupali, da bomo potem ta sredstva tudi razdelili," je še menila Valušnikova in dodala, da bi lahko ministrstvo za finance našlo mehanizme, ki jih trenutno v zakonodaji ni. A kot je še dejala: če je volja, je tudi cilj.