Predsednica društva si je od Galovih donacij "izposodila" 30 tisoč evrov

Šestletni Gal, ki se bori s prirojeno deformacijo rok, potrebuje operacijo, da bo roki lahko zravnal in obračal. Starši denar za operacijo v ZDA – ta stane 120 tisoč evrov – že od marca zbirajo prek humanitarnega društva Maus. Do zdaj se je nabralo okoli 60 tisočakov. Zapletlo pa se je, ko so se na spletu pojavila opozorila, da naj bi šlo za goljufijo in naj ljudje denarja ne nakazujejo več. Očitki in opozorila so se izkazali za utemeljene, saj si je predsednica društva od donacij, kot pravi sama, izposodila 30 tisoč evrov.

Gala, ki se bori s prirojeno deformacijo rok, junija prihodnje leto čaka operacija na Floridi. "Kosti bi ločili in vstavili ploščice. Deset odstotkov gibljivosti rok bi sicer izgubili, a je pomembnejša pridobljena funkcija rok. Zaradi prirojene deformacije jih zdaj ne more normalno premikati in obračati," je pojasnila Galova mama Nataša Vrbnjak Šteflič.

Zbrali že skoraj polovico denarja

Denar za operacijo so zbirali s prodajo zamaškov in starega papirja, pomagali pa jim tudi v humanitarnem društvu Maus, kjer so do danes zbrali slabih 50 odstotkov potrebnega denarja.

"Zbrali smo 54 tisoč evrov, 14 tisoč v zadnjih dveh dneh. A zaradi očitkov na družbenih omrežjih, da gre za goljufijo, se lahko zgodi, da bo mali Gal ostal brez operacije," je pred dnevi za oddajo Planet 18 potarnala Nataša Švikart, predsednica društva Maus.



Video: Planet TV

Pred dnevi je predsednica društva Maus sicer odločno zatrjevala, da nič ne skriva. "Kaj naj bi jaz skrivala. Nisem od včeraj, saj že pet let vodim humanitarno društvo. Ve se, koliko otrokom in družinam smo pomagali, da smo kupili tri invalidske avtomobile, da je bila Lana s pomočjo nas v Ameriki. In še in še," je za Planet 18 dejala Švikartova.

Z računa si je "izposodila" polovico zbranega denarja

A kot kaže, so bili očitki glede netransparentnega poslovanja društva Maus upravičeni. Kot poroča 24ur, je danes Galova mama odšla na policijsko postajo in podala ovadbo zoper Švikartovo, ki je že priznala, da je z računa vzela približno 30 tisoč evrov. Kot piše 24ur, si je Švikartova izposodila denar za tiskanje knjig in reševanje svoje stanovanjske zagate. Kot je še dejala, denarja ni ukradla, temveč si ga je izposodila.

Galovi starši so se včeraj, ko so izvedeli, da je predsednica društva z računa vzela denar, odločili, da sodelovanje z društvom Maus prekinejo. Kot še poroča 24ur, bo denar, ki je še ostal na računu, Švikartova nakazala na osebni račun Galove mame. Telefonske linije, prek katerih se je zbiralo donacije za fantka, pa bodo z današnjim dnem ukinjene. Če bo na račun društva pritekla še kakšna donacija, pa ga bodo po besedah Švikartove prenakazali Galovi družini, še navaja 24ur.

Predsednica društva naj bi Galovi mami že posredovala pisno izjavo o tem, da bo znesek v najkrajšem možnem času vrnila.