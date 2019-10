Pri zbiranju denarja za Galovo operacijo se je zapletlo #video

Šestletni Gal, ki se bori s prirojeno deformacijo rok, potrebuje operacijo, da bo roki lahko zravnal in obračal. Starši denar za operacijo v ZDA, ta stane 120 tisoč evrov, že od marca zbirajo prek humanitarnega društva Maus. Do zdaj se je nabralo 54 tisočakov. Zapletlo pa se je, ko so se na spletu pojavila opozorila, da naj bi šlo za goljufijo in naj ljudje denarja ne nakazujejo več. Kaj se dogaja?

Po zgodovinskem odzivu, ko je Slovenija, združena v dobrodelnosti, pomagala malemu junaku Krisu, zdaj pomoč vseh Slovencev potrebuje tudi šestletni Gal, ki se bori s prirojeno deformacijo rok.

Junija prihodnje leto ga čaka operacija rok na Floridi. Če se bo zanj do takrat zbralo potrebnih 120 tisoč evrov, ga bo operiral priznani ameriški kirurg Dror Paley.

"Kosti bi ločili in vstavili ploščice. Deset odstotkov gibljivosti rok bi sicer izgubili, a je pomembnejša pridobljena funkcija rok. Zaradi prirojene deformacije zdaj rok ne more normalno premikati in obračati," je pojasnila Galova mama Nataša Vrbnjak Šteflič.

Številna vsakdanja opravila, ki so za nas nekaj samoumevnega, so zanj velik ali celo nemogoč izziv.

Zbrali že skoraj polovico denarja

Denar za operacijo zbirajo s prodajo zamaškov in starega papirja, pomagajo pa jim tudi v humanitarnem društvu Maus, kjer so do danes zbrali slabih 40 odstotkov potrebnega denarja.

"Zbrali smo 54 tisoč evrov, 14 tisoč v zadnjih dveh dneh. A zaradi očitkov na družbenih omrežjih, da gre za goljufijo, se lahko zgodi, da bo mali Gal ostal brez operacije," je potarnala Nataša Švikart iz humanitarnega društva Maus.

Ko ljudje ne zaupajo več, je vsega konec, se zdaj bojijo tako v društvu kot Galovi starši. "Soditi ji ne morem, dokler ne bom videla izpiskov, ali je morda ona vzela kaj Galovega," je dejala Vrbnjak Štefličeva.

Za Gala gre

Švikartova pa je zatrdila, da nič ne skriva. "Kaj naj bi jaz skrivala. Nisem od včeraj, saj že pet let vodim humanitarno društvo. Ve se, koliko otrokom in družinam smo pomagali, da smo kupili tri invalidske avtomobile, da je bila Lana s pomočjo nas v Ameriki. In še in še," je dejala.

Pred kamero je obljubila, da bo danes zvečer Galovi mami pokazala vse transakcije. V nasprotnem primeru Galova mama želi, da ta sredstva nakaže društvu Palčica pomagalčica ali pa naravnost v ZDA, kjer so že poravnali 10 odstotkov stroškov operacije.

Po našem zadnjem telefonskem pogovoru z Galovo mamo smo izvedeli, da sta pripravljeni pozabiti na vsa nesoglasja in kritike z družbenih omrežij. Denar se bo še naprej zbiral na računu humanitarnega društva. Za Gala gre, sta soglasni.