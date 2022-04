Ljubljansko volišče omnia prestavili na Gospodarsko razstavišče

Ljubljansko volišče omnia, na katerem lahko glasujejo volilni upravičenci zunaj okraja stalnega prebivališča, ki so za to pravočasno oddali vlogo, bo zaradi velikega števila prijav na Gospodarskem razstavišču, ne na sedežu ljubljanske upravne enote na Linhartovi cesti, kot je bilo to sprva predvideno, so sporočili iz DVK.