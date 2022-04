Zaradi varnostnih razlogov tega volišča ne bo

Državna volilna komisija (DVK) je odločila, da organiziranega volišča na slovenskem veleposlaništvu v Moskvi za aprilske državnozborske volitve ne bo. Zaradi varnostnih razmer in logističnih pogojev v Rusiji volitev ni mogoče izpeljati, so ocenili na ministrstvu za zunanje zadeve. Prav tako ni mogoče glasovanje po pošti iz Rusije.

Po oceni ministrstva za zunanje zadeve zaradi varnostnih razmer in logističnih pogojev poslovanja v Ruski federaciji ter zaradi ustavljenega poštnega prometa z Rusijo volitev na slovenskem veleposlaništvu v Moskvi ni mogoče izpeljati. Prav tako ni omogočeno glasovanje po pošti iz Rusije, so na DVK zapisali v sporočilu za javnost.

Na DVK so zapisali, da poštnih pošiljk v Rusijo oziroma iz Rusije v Slovenijo ali drugam v Evropo ni mogoče dostavljati, poleg tega so zelo nezanesljive tudi notranje komunikacijske poti na območju Rusije. To je potrdila tudi Pošta Slovenije. Po podatkih zunanjega ministrstva je za vsako pot iz Rusije v Evropo ali obratno treba pridobiti vizum, letalske povezave so redke in nezanesljive. Navedli so tudi, da se bodo pogoji za slovenske diplomate v Rusiji predvidoma še dodatno zaostrili.

Slovenski državljani, ki prebivajo v Rusiji, bodo na volitvah lahko oddali svoj glas, če bodo prišli v Slovenijo in glasovali na t. i. volišču omnia. Torej na posebnih voliščih, ki bodo na dan volitev, 24. aprila, organizirana na sedežih okrajnih volilnih komisij oz. upravnih enot. Za glasovanje na volišču omnia je treba oddati vlogo najpozneje tri dni pred volitvami, torej do vključno 20. aprila, so še zapisali na DVK.