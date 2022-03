Izolirani zaradi covid-19 bodo lahko volili na domu

Državna volilna komisija je na današnji seji sprejela odločitev, da bodo volivke in volivci, ki bodo na dan državnozborskih volitev v izolaciji zaradi okužbe s koronavirusom, imeli poleg glasovanja po pošti tudi možnost glasovanja na domu. V tem primeru bodo morali najpozneje 20. aprila oddati vlogo in priložiti dokazilo o izolaciji.

Volivci, ki bodo na dan državnozborskih volitev v izolaciji zaradi okužbe s koronavirusom, bodo morali najpozneje 20. aprila do 24. ure oddati okrajni volilni komisiji vlogo za glasovanje na domu in obenem priložiti tudi ustrezno potrdilo o izolaciji (npr. SMS-sporočilo, potrdilo zVem), so sporočili z državne volilne komisije (DVK).

Na voliščih bo treba upoštevati ukrepe za preprečevanje širjenja okužbe

Članice in člani DVK so med drugim sprejeli tudi navodila okrajnim volilnim komisijam in volilnim odborom za preprečevanje širjenja koronavirusne okužbe. Na voliščih bo moralo biti zagotovljeno spoštovanje medsebojne razdalje (vsaj 1,5 metra), obvezna bo uporaba zaščitnih mask (kirurška ali maska FFP2), razkuževanje rok, prezračevanje prostorov, volivke in volivci bodo vstopali posamično, sproti se bo razkuževalo pisala ipd. Na voliščih bodo nameščene talne oznake smeri gibanja in oznake za vzdrževanje ustrezne razdalje, so zapisali v sporočilu za javnost.

Kako bo z izvedbo volitev na veleposlaništvu Slovenije v Moskvi?

Na podlagi ocen ministrstva za zunanje zadeve, da po preučitvi varnostnih razmer in logističnih pogojev poslovanja v Rusiji niso podani pogoji za izvedbo volitev na veleposlaništvu Slovenije v Moskvi, in zaradi ustavljenega poštnega prometa za Rusijo, je DVK razpravljala o predlogu, da na tem veleposlaništvu ne bo volišča. Volilnega gradiva (volilnih imenikov in glasovnic) namreč tja zaradi onemogočenih poštnih storitev ni mogoče dostaviti. V primeru, da se te razmere ne bodo kmalu spremenile, bo DVK končno odločitev o tem sprejela na dopisni seji, so sporočili.

DVK je odločala tudi o do zdaj prispelih vlogah za akreditacijo za opazovanje volitev in odobrila vlogo 14 predstavnicam in predstavnikom mednarodne nevladne organizacije World Peace Volunteers s sedežem v Gani. Zaradi neizpolnjevanja pogojev, ki jih določa pravilnik o merilih, pogojih in postopku za pridobitev akreditacije za opazovanje volitev, pa je DVK zavrgla vlogo Roba Thompsona iz Združenega kraljestva.

Kot določa omenjeni pravilnik, so opazovalci namreč lahko predstavniki domačih in tujih organizacij, ustanov, združenj in društev ter mednarodnih organizacij, ki se ukvarjajo s področjem volitev, varstvom človekovih pravic, integritete ali izobraževanja, ter člani oz. predstavniki osrednjih volilnih organov drugih držav, ne pa tudi posamezniki, so še sporočili.