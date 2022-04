Volišče na veleposlaništvu v Moskvi bo vendarle odprto

DVK je skupaj z zunanjim ministrstvom našla rešitev za ponovno odprtje volišča na veleposlaništvu Slovenije v Moskvi, so sporočili po seji DVK. Predvideno je, da bo pooblaščeni predstavnik zunanjega ministrstva volilno gradivo in volilne imenike odnesel v Moskvo in po končanih volitvah v zapečatenih ovojnicah prinesel nazaj v Slovenijo. Ob tem je treba upoštevati morebitna varnostna tveganja in nepredvidljivost okoliščin v času do izvedbe volitev.

DVK je na današnji seji sprejela tudi navodila za ravnanje članov volilnih odborov, ki bodo na dan volitev obiskovali volivce na domu. Ob obisku volivcev, ki bodo glasovali na domu zaradi okužbe s koronavirusom ali pa zaradi drugih bolezni, morajo člani volilnih odborov nositi ustrezne zaščitne maske in zaščitni vizir.