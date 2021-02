Letošnji informativni dnevi bodo potekali nekoliko drugače

Na fakultetah, višjih in srednjih šolah bodo danes in v soboto informativni dnevi, ki bodo zaradi epidemije covida-19, potekali virtualno. Koristne informacije za lažjo odločitev o izbiri šolanja so pripravile tudi študentske in dijaške organizacije. Za bruce je na voljo 18.520 mest, študente višjih šol 11.934, za dijake 24.100.

Na informativnih dnevih, ki bodo tokrat potekali na daljavo na vseh srednjih šolah, v dijaških domovih, na fakultetah, višjih strokovnih šolah in na akademijah, se bodo bodoči dijaki in študenti podrobneje seznanili z vpisnimi pogoji, možnostmi in pogoji študija, s poklici oziroma delom, možnostmi zaposlovanja in nadaljevanja izobraževanja ter drugimi koristnimi informacijami, pomembnimi za odločanje o šolanju. Šole in domovi bodo koristili različna spletna orodja, vsem izobraževalnim ustanovam pa bo na voljo tudi nov portal Virtualni informativni dnevi, piše STA.

Odprtih vrat študentskih domov ne bo

Virtualna predstavitev večine srednjih šol bo danes ob 9. in 15. uri, v soboto pa ob 9. uri. Bodoči dijaki se bodo lahko podrobno seznanili s programi, šolo in možnostmi nadaljnjega šolanja, omogočen jim bo tudi pogovor v živo preko Zooma. Devetošolcem največ informacij na enem mestu zagotavlja tudi nov portal Slovenske srednje šole, zbrane informacije in povezave do spletnih strani vseh srednjih šol in dijaških domov ponuja še portal ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Večina fakultet in višjih šol bo s spletnimi predstavitvami danes ob 10. in 15. uri ter v soboto ob 10. uri nagovarjala srednješolce oziroma bodoče študente. Izjema sta ljubljanski fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo ter za računalništvo in informatiko, ki bosta danes mlade nagovarjali že ob 9. in 14. uri oz. 11. uri in 15.30. Ker bodo ponekod dnevi potekali ob različnih urah, ljubljanska univerza svetuje, naj mladi predhodno preverijo na želenih fakultetah, ob kateri uri so.

Letos zaradi epidemioloških ukrepov tudi dnevov odprtih vrat študentskih domov ne bo. Namesto tega bodo vsem tistim, ki jih zanima bivanje v študentskih domovih, omogočili virtualen ogled domov in klepet s študenti. Na mariborski univerzi bo to danes in v soboto ob 13.30, na primorski oba dneva ob 9. uri. Tudi dijaške in študentske organizacije jih bodo preko spletnih kanalov, družbenih omrežij in promocijskih video vsebin seznanile s študentskim življenjem in jim svetovale pri odločitvah za nadaljnje šolanje, navaja STA.