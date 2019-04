Kuštrin po odpovedih zdravnikov: Stavka je danes bližje kot pred meseci

Predsednik sindikata Fides Konrad Kuštrin v luči ponedeljkove kolektivne odpovedi pogodb družinskih zdravnikov v Kranju poudarja, da zdravstveni sistem poka po šivih in da so skupinske odpovedi zdravnikov znak obupa. Nova stavka zdravnikov je danes bližje kot pred meseci, čuti in sliši potrebe zdravnikov po zaostritvi, pred sredino sejo glavnega odbora Fidesa poudarja šef zdravniškega sindikata.

V kranjskem zdravstvenem domu je v ponedeljek odpovedi pogodb o zaposlitvi podalo 23 družinskih zdravnikov. Kolektivno odpoved pogodb napovedujejo tudi njihovi kolegi v Mariboru, Celju in na Ptuju, medtem ko so Zdravstveni dom Nazarje prejšnji mesec že zapustili trije zdravniki. Prvega moža zdravniškega in zobozdravniškega sindikata Fides Konrada Kuštrina tovrstne poteze zdravnikov ne presenečajo.

"Kolektivne odpovedi pogodb so znak obupa"

"Nič se ne govori o tem, da v mariborskem kliničnem centru manjka 70 zdravnikov, ki so odpovedi podali postopoma. Problem ni nič manjši, da ne rečem, da je celo večji. Politika zadnjih deset let ignorira stroko, sindikat, podpisane dogovore in sporazume ter krši kolektivno pogodbo, tako da so kolektivne odpovedi znak obupa," ocenjuje Kuštrin.

"Zgledi vlečejo. Zahteve po skupinskih odstopih se pojavljajo tudi na sekundarnem in terciarnem nivoju," poudarja predsednik sindikata Fides Konrad Kuštrin. Foto: Thinkstock

Kot poudarja, so zdravniki leta 2017 podpisali aneks h kolektivni pogodbi, v katerem so opredeljeni standardi in normativi: "Ti so del kolektivne pogodbe, kar pomeni, da so pravica. To je pravica, da se dela tako, kot piše v modri knjigi, in ki je nihče ne more nikomur oporekati."

Dodaja, da so zdravniki istega leta podpisali tudi stavkovni sporazum, na osnovi katerega so prekinili stavko. "Dogovorili smo se, da je v primarnem zdravstvu obremenitev 2.100 glavarinskih količnikov, nato pa se vsako leto zniža za pet odstotkov. To pomeni, da je vlada, takrat je bil še minister Samo Fakin, zavestno kršila sporazum," pojasnjuje Kuštrin.

Kuštrin: Za situacijo je soodgovoren tudi premier Šarec

Po njegovih besedah so predstavniki zdravniških organizacij, združeni v Koordinacijo zdravniških organizacij, novembra lani o problemih, ki so bili prisotni in ki se bodo še zgodili, hoteli informirati tudi predsednika vlade Marjana Šarca. "Ta si ni vzel časa za nas. Mislim, da je najmanj sokriv za situacijo, ki se dogaja," je prepričan prvi mož Fidesa.

Po navedbah Konrada Kuštrina je za situacijo, v kateri se je trenutno znašlo slovensko zdravstvo, soodgovoren tudi predsednik vlade Marjan Šarec. Foto: STA

Po njegovih besedah se problemi ne pojavljajo samo na primarni, ampak tudi na sekundarni in terciarni ravni: "Zgledi vlečejo. Zahteve po skupinskih odstopih se pojavljajo tudi na sekundarnem in terciarnem nivoju. O teh zdravnikih manj govorijo, ker jih je sistem, na žalost pa tudi mediji. Takoj ko se oglasi kakšen zdravnik, mediji tulijo, da želi višjo plačo. To je pravica, saj so povprečne plače zdravnikov od leta 2010 padle za 30 odstotkov," razlaga Kuštrin.

Glavni odbor Fidesa se bo v sredo sestal na seji, na kateri bo zasedal v razširjeni sestavi ob prisotnosti sindikalnih zaupnikov primarnega nivoja. Med možnostmi, ki bodo na mizi, je, kot je razvidno iz sklepov letne konference sindikata iz sredine marca, tudi organizacija splošne stavke vseh zdravnikov in zobozdravnikov v držav, pri čemer obliko stavke določi glavni odbor Fides.

"Stavka je danes zagotovo bližje kot pred meseci"

"Problemi so povsod, po desetih letih ignorance pa čutim in slišim pozive, da pride do zaostritve. Kakšne bodo zaostritve, bomo videli. Če bo do njih prišlo, te sicer ne bodo uperjene proti ministru Alešu Šabedru. On ni kriv, da je prevzel barko, ki se potaplja, vendar pa ta vlada v vseh mesecih svojega obstoja ni sprejela ponujene roke in je tako popolnoma soodgovorna za vse, kar se je dogajalo v prejšnjih letih. Takoj bi morala začeti ukrepati, pa ni," je kritičen Kuštrin.

Če bo do zaostritev prišlo, te ne bodo uperjene proti novemu zdravstvenemu ministru Alešu Šabedru, pravi Kuštrin: "On ni kriv, da je prevzel barko, ki se potaplja, vendar pa ta vlada v slabih sedmih mesecih ni sprejela ponujene roke in je tako popolnoma soodgovorna za vse, kar se je dogajalo v prejšnjih letih." Foto: Ana Kovač

Na vprašanje, ali je stavka zaradi nakopičenih problemov iz preteklih let in zadnjem dogajanju v povezavi z družinskimi zdravniki, bližje, kot je bila morda pred meseci, Kuštrin odgovarja pritrdilno: "Stavka je danes zagotovo bližje kot pred meseci. Zdravstveni sistem je povsem razpokan. Večina zdravnikov gleda, kako bi ušla iz sistema, na katerega nimajo nobenega vpliva, v njem pa so samo figure in lutke. Mnenje zdravnika se ne upošteva, tudi ko govorimo o plačah."

Kot navaja Kuštrin, se najbolj usposobljenim zdravnikom, tistim z največ staža in tistim, ki delajo na najbolj zahtevnih delovnih mestih, od leta 2008 plača ni dvignila niti za cent: "Če bo v kakršnikoli obliki prišlo do stavke, bo to opozorilo vladi, naj pristopi k spremembam zdravstvenega sistema, ker imajo od tega največjo škodo bolniki. Vsi politiki so imeli pred volitvami polna usta zdravstva. Zdaj skoraj verjamem, da so bile to limanice, na katere so lovili volivce. Zdaj je čas, da pokažejo, ali mislijo resno."