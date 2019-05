Kup odpadne embalaže odvrgli kar ob Litijski cesti #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V gozd ob Litijski cesti v Ljubljani, ki vodi čez hrib Pečar do Besnice, je nekdo odložil večjo količino odpadne embalaže. Pristojni so že sprožili preiskavo.

Bralec nas je obvestil, da je nekdo na rob ceste, ki vodi do Besnice in v gozd ob njej, odvrgel večjo količino sortiranih embalažnih odpadkov. Odpadki po mnenju bralca "izvirajo iz nekega predelovalnega obrata, saj se vidi, da so stisnjeni v bale." Zraven je priložil še fotografije nevestnega početja.

Na Mestno občino Ljubljana (MOL) smo naslovili vprašanja, ali so seznanjeni s kupom odpadne embalaže in ali so že ukrepali. Odgovorov še nismo prejeli. Smo pa neuradno izvedeli, da si je divje odlagališče že ogledal inšpektor MOL, ki je med drugim zadolžen za ravnanje s komunalnimi odpadki. Preiskava je v teku.

Okoljsko ministrstvo sicer takšne primere obravnava kot prekršek, saj gre za nezakonito ravnanje z odpadki.

Javnost razburili odvrženi čevlji nad Idrijo

Pred dobrim mesecem je javnost razburila najdba odvrženih čevljev v gozdu pri Črnem Vrhu nad Idrijo. Kraj so si ogledali tudi predstavniki podjetja Deichmann, ki so ugotovili, da ne gre zgolj za njihovo obutev, ampak tudi obutev drugih blagovnih znamk.

V podjetju so takrat povedali, da sumijo, da so čevlji prišli iz ene od vzhodnoevropskih držav, saj v Sloveniji starih čevljev ne skladiščijo. Prav tako nimajo podatkov, da bi obutev bila ukradena v kateri od njihovih poslovnih enot v Sloveniji. Komunalni delavci so 570 kilogramov čevljev odstranili.

Foto: Bralec

Foto: Bralec