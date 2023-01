Krvavih 24 ur: v treh prometnih nesrečah trije mrtvi

V ponedeljek ob 19.10 se je na avtocesti Ljubljana–Obrežje zunaj naselja Karteljevo pri Novem mestu zgodila prometna nesreča, v kateri je umrl 53-letni voznik, so sporočili iz Generalne policijske uprave. V zadnjih 24 urah so tako na cestah umrli trije ljudje.

Triinpetdesetletni voznik tovornega vozila je vozil iz smeri Ljubljane proti Obrežju in trčil v jekleno varovalno ograjo. Na kraju nesreče je umrl. Policisti Policijske uprave Novo mesto okoliščine prometne nesreče še preiskujejo.

Sicer pa so policisti v zadnjih 24 urah obravnavali 197 prometnih nesreč, v katerih so tri osebe umrle, 18 nesreč se je končalo lahkimi poškodbami, ena pa s hudimi. Po podatkih Generalne policijske uprave so policisti obravnavali še 38 kršitev javnega reda in miru ter 77 kaznivih dejanj.

Zaradi kršitev javnega reda in miru so policisti 25-krat posredovali na javnih krajih in 13-krat v zasebnih prostorih, pridržali pa so štiri kršitelje. Zaradi vožnje pod vplivom alkohola so pridržali dva voznika, zaradi hujših kršitev cestnoprometnih predpisov pa so zasegli osem vozil. Med obravnavanimi kaznivimi dejanji je bilo 34 tatvin, 18 vlomov, 16 poškodovanj tuje stvari, tri primeri nasilja v družini, dve drzni tatvini, ena povzročitev telesne poškodbe, eno ponarejanje listin, eno kaznivo dejanje v zvezi s prepovedanimi drogami, ter eno ponarejanje denarja.