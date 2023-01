Rešil ga je klic njegovega dekleta: zagotovo bi ga zmečkal balvan

Honda Mauricia Henaa je bila v torek parkirana ob pobočju avtoceste 20000 Pacific Coast v Malibuju, ko je zaradi slabega vremena 1,2-metrski balvan zdrsnil s pobočja in padel na njegov avtomobil. Le nekaj trenutkov, preden je na avtomobil padel balvan, je Henao prejel klic, zaradi katerega se je vrnil v hišo. Pred tem je Henao ravno sedel na voznikovem sedežu.

Nevaren skalni plaz se je zgodil po močnih neurjih, ki so prizadela južno Kalifornijo in povzročila ogromne poplave ter nevšečnosti na cestah.

Rešil ga je telefonski klic njegovega dekleta

Balvan je na avtomobil padel s pobočja in popolnoma zmečkal vetrobransko steklo, streho ter notranjost avtomobila. Kot je povedal lastnik, je sam že sedel v svojem vozilu ter se pripravljal na vožnjo, ko so s pobočja ravno začeli drseti balvani in kamenje. A rešil ga je telefonski klic njegovega dekleta, ki je prišel ob najboljšem možnem času in mu zagotovo rešil življenje, je poročal Daily Mail.

"Moje dekle me je poklicalo in reklo: 'Hej, lahko prineseš mojo torbo, ki sem jo pustila tam?' Zato sem se vrnil v hišo in slišal ropotanje, ki je prihajalo od zunaj," je Henao povedal za lokalno televizijo ABC 7. Ko se je vrnil k avtomobilu, je tam našel opustošenje, ki se mu je za las izognil.

Počuti se, kot da bi moral igrati loto

Kljub temu, da se je kasneje smejoč slikal ob vozilu, je Henao povedal, da je precej pretresen in da ga je dogodek travmatiziral, a se počuti srečnega, da je živ, in dodal: "Počutim se, kot da bi moral igrati loto."