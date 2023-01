Pri Novem mestu 45-letni voznik zapeljal v jarek in umrl

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na Škrjančah pri Novem mestu je danes okoli 7.30 45-letni voznik osebnega avtomobila iz Črnomlja zapeljal s ceste in obstal v jarku. Reševalci so ugotovili, da je moški umrl na kraju nesreče. Policisti okoliščine še preiskujejo, z ugotovitvami bodo seznanili pristojno tožilstvo, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.