V snežnem plazu na Mont Blancu umrla Britanka

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Britanko, ki je bila na pohodu s še dvema osebama, so našli zasuto pod snegom, a je bila že mrtva. Druga dva pohodnika nista bila poškodovana.

Britanko, ki je bila na pohodu s še dvema osebama, so našli zasuto pod snegom, a je bila že mrtva. Druga dva pohodnika nista bila poškodovana. Foto: Reuters

Na Mont Blancu je snežni plaz zasul 45-letno britansko pohodnico. Nesreče, ki se je zgodila v soboto na ledeniku Argentiere, enem od največjih na tem območju, ni preživela, so danes sporočile reševalne službe.

Mont Blanc, ki je z okoli 4.800 metri nadmorske višine najvišja gora v zahodni Evropi, letno obišče 20 tisoč pohodnikov in smučarjev, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Britanka je bila na pohodu s še dvema osebama. Ko so jo po snežnem plazu našli, je bila že mrtva. Druga dva pohodnika nista bila poškodovana.

Policija je odredila preiskavo nesreče in obdukcijo trupla.

Priljubljenost Mont Blanca je po navedbah predstavnikov lokalnih oblasti vedno vedno večja varnostna in okoljska težava. Višje temperature v zadnjih letih so stalile permafrost, kar povečuje tveganje padanja kamenja na najbolj priljubljene poti. Avgusta so oblasti zaprle dve priljubljeni gorski zatočišči, ker se je zaradi suše povečala nevarnost krušenja skal. Taljenje snega verjetno pripomore tudi k proženju snežnih plazov.