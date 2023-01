Na Kitajskem z avtomobilom zapeljal v pešce in jih pet ubil #video

Social platform news, an hour ago, a BMW car in Guangzhou deliberately hit the crowd in the street! Many people were injured.🙏🙏🙏 I guess he takes drugs. a waste thing. pic.twitter.com/fpmKpfjOWy

"Namerno je zapeljal v ljudi, ki so čakali na semaforju. Zlonamerno je vanje zapeljal z avtomobilom. Nato je obrnil in ponovno trčil v ljudi," je za lokalni medij Hongxin News povedal očividec.

Videoposnetki na spletu prikazujejo voznika, ki kmalu po dogodku izstopi iz avtomobila in v zrak meče bankovce. Številni so opazili tudi, da je vozil luksuzen avto.

"Ni vozil prehitro, vendar nekateri niso mogli pravočasno pobegniti, ker niso mogli vedeti, da se namerno zaletava v ljudi," je še dejal očividec, navaja BBC.

Tragedy in Guangzhou today, in Tiyu Xilu, a man just went on a rampage and ran over countless people with a car. When he got out of his car he started throwing 100 RMB bills around. pic.twitter.com/kxmFESRG1J