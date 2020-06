Vinogradnikom za kilogram grozdja ponujajo pet centov #video

In čeprav so bila v obdobju epidemije vseh polna usta o samooskrbi in pomenu domače pridelave, zgodba s štajerskega in pomurskega konca kaže ravno nasprotno. Družba Radgonske gorice je tamkajšnje vinogradnike obvestila o nespodobni odkupni ceni grozdja, ki je po novem kar desetkrat nižja kot prej. Radgonske gorice tako za kilogram domačega grozdja ponujajo pet centov, ne glede na sorto, medtem ko so v preteklih letih v povprečju kilogram odkupovali za 55 centov. Se bo vinogradnikom res bolj splačala proizvodnja razkužila kot slovenskega vina?

Stanko Holz z vinogradi dela že od mladih nog, a take krize, kot jo napovedujejo vinogradništvu, ne pomni. Ponudba, ki so jo dobili na mizo, je po njegovih besedah neokusna. S ponujenim denarjem vinogradniki ne bi pokrili niti stroškov trgatve, kaj šele vsega drugega. Prisotna sta negotovost in strah pred najbolj črnim scenarijem.

Andrej Rebernišek, direktor KGZ Ptuj, opozarja, da se ne bo ponovilo leto 1997. "Vinarji poznamo ta položaj, ko se je zgodil popoln zlom vinskega trga in smo potrebovali deset let, da je pridelava grozdja spet pridobila pomen," je pojasnil za oddajo Planet 18.

Bi tako nizke cene lahko še pospešile opuščanje vinogradov?

Številni vinogradniki so stisnjeni ob zid. Zgroženi so tudi vinarji, ki vino le tržijo. V Radgonskih goricah zatrjujejo, da so že lani odkupili za skoraj 30 odstotkov grozdja več. V koronakrizi se je prodaja zmanjšala za skoraj 50 odstotkov, zato so zaloge velike.

Kot je dejal Borut Cvetkovič, direktor Radgonskih goric, se mu zdi grozno, da vinar lahko dobi samo pet centov. Kot je še povedal, je čas, da se nekatere ustanove zganejo in pridelovalci stopijo skupaj. "V tem položaju niso samo Radgonske gorice, ampak bolj ali manj vse kleti," je povedal.

Z vinogradniki bodo za isto mizo sedli v četrtek. Če novega dogovora ne bo, so kmetje pripravljeni izvesti celo zeleno trgatev. In to letos, ko bi bila letina lahko še boljša od lanske, če ne bo vremenskih nevšečnosti.