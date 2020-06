Humanitarni kuharji so se izkazali z velikodušno potezo #video

Kuharji humanitarne akcije Chefs Care so v času epidemije novega koronavirusa pripravili osem tisoč brezplačnih obrokov, namenjenih zdravstvenim delavcem, policistom, gasilcem in vojakom, ki so jih pogostili v zahvalo za njihovo delo v času epidemije novega koronavirusa. Včeraj so to storili tudi za novinarje Planeta in s tem pokazali na pomen novinarjev v času epidemije.