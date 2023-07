Kritično stanje v Velenju, poplavljeni so številni objekti #video

V zadnjem današnjem neurju je v Velenju padla ogromna količina padavin, zato so številni objekti poplavljeni, sprožilo se je tudi več zemeljskih plazov. Vse intervencijske ekipe so na terenu in skušajo pomagati pri sanaciji škode, so sporočili z velenjske občine. Nivo reke Pake, ki je grozila, da bo začela poplavljati, pa se počasi umirja.

"Stanje v Velenju je kar kritično. Mislili smo, da bo reka Paka prestopila bregove, ampak na srečo se to ni zgodilo in se je ustavila tik pod vrhom. Nivo reke Pake zdaj počasi upada in ne ogroža nikogar več, imamo pa težavo z večjo količino vode v več objektih. Zalilo je približno 30 objektov, najhuje je v nakupovalnem središču v centru Velenja, v katerem je ogromna količina vode," je za STA povedal poveljnik Prostovoljnega gasilskega društva (PGD) Velenje Sebastjan Koper.

Plaz ogroža stanovanjsko hišo, na terenu okoli sto gasilcev

V okolici Mestne občine Velenje, je dodal Koper, se je sprožilo tudi več zemeljskih plazov. Najhuje je v zaselku Kavče, kjer plaz delno ogroža stanovanjsko hišo. Na terenu je približno sto gasilcev. Natančnega podatka o številu intervencij Koper še nima, bilo pa jih je med 50 in 60.

"Stanje na terenu obvladujemo, sanirali smo tudi manjše objekte. Največjo težavo nam predstavlja nakupovalno središče v Velenju, iz katerega smo ravnokar začeli prečrpavati vodo," je še poudaril Koper.

Zaradi posledic neurja je po popolnoma zaprta cesta Velenje - Arja vas pri kamnolomu, obvoz poteka preko Celja in Dobrne, poroča prometno-informacijski center. Prav tako je zaradi nanosa vode in kamenja popolnoma zaprta cesta Dolič - Vitanje.

Reka Paka se umirja, narasli vodotoki na Koroškem

Medtem ko reka Paka v Velenju po podatkih gasilcev ne ogroža več nikogar, pa je v Šoštanju prišlo do manjšega razlivanja, je za STA potrdila dežurna hidrologinja Maja Koprivšek na agenciji za okolje (Arso). Zaradi velike predhodne vodnatosti so najmočneje narasli in se začeli razlivati vodotoki na Koroškem. Čez dan so se poleg Gradaščice, ki je hitro narasla v zgornjem toku, začele razlivati še druge reke v severni in severovzhodni Sloveniji, med njimi Nevljica, Hudinja, Dravinja, Ledava, Pesnica, Ložnica, Meža in Oplotnica, je še dodala.

Reka Dravinja je močno narasla na Zreškem Pohorju pri elektrarni Hren, poroča Neurje.si.

Ponekod mogoče hudourniške poplave

Arso sicer opozarja, da bo popoldan in v noči na sredo ob intenzivnih in dolgotrajnejših nevihtah z nalivi v večjem delu države verjetno razlivanje hudourniških vodotokov in manjših rek. Pri tem bo poplavljala tudi padavinska in zaledna voda, opozarjajo. Zaradi velike predhodne vodnatosti bodo najmočneje narasli hudourniški vodotoki in manjše reke v severni, severovzhodni in tudi osrednji Sloveniji. Na teh območjih so mogoče hudourniške poplave, še opozarja Arso.

Foto: Arso Foto: Arso