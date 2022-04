Kristjani obeležujejo največji krščanski praznik − veliko noč

V Ljubljani bo procesija z velikonočno mašo potekala ob 8.30 in jo bo vodil ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore, v Mariboru pa ob 10. uri in jo bo vodil tamkajšnji nadškof metropolit Alojzij Cvikl.

Po cerkvah bodo danes zjutraj potekale vstajenjske procesije z velikonočnimi mašami, na katerih bodo duhovniki naznanili, da je Jezus vstal od mrtvih, kar bodo zaznamovale slovesne velikonočne aleluje. Z vstajenjem od mrtvih je namreč Jezus po verovanju kristjanov premagal smrt, vsem ljudem pa s tem odprl možnost, da so po smrti deležni večnega življenja. Tudi zato je vzdušje na veliko noč med kristjani precej praznično in slovesno.

Velikonočno jutro je glede prihodnosti človeštva prelomnica in začetek novega stanja, so slovenski škofje zapisali v velikonočnem voščilu. Jezus je po njihovih besedah vstal, da bi sam živel v nas in da bi bili božjega življenja deležni tudi mi. Slednje pa se bo v polnosti udejanjilo v večnosti, so dodali.

Množico vernikov pričakujejo v Vatikanu. Tam bo papež Frančišek na Trgu svetega Petra ob 10. uri najprej vodil velikonočno mašo, opoldne pa podelil še tradicionalni blagoslov urbi et orbi, ki ga običajno podeli v številnih jezikih, tudi slovenščini.

