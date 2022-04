Velika noč velja za največji krščanski praznik, a se je do danes njegovo praznovanje razširilo v večino domov v Sloveniji in po svetu. Poseben pomen dajejo praznikom tradicionalni običaji, ki se prenašajo iz roda v rod, pri čemer vsaka generacija pusti svoj pečat – tako nastane unikaten mozaik velike noči, ki je za vsako družino tisti najpopolnejši.

Tradicionalna priprava velikonočne mize

Na velikonočno nedeljsko jutro se vsa družina zbere ob obilno obloženi mizi. Pri pripravi prazničnega zajtrka sodeluje vsa družina – barvajo pisane pirhe, pečejo potico, kuhajo šunko, pripravljajo hrenove omake. Gre za tradicionalne jedi, ki imajo posebno simboliko. Jo poznate? Hren predstavlja žeblje, šunka Kristusovo telo, pirhi simbolizirajo kaplje krvi, potica pa simbolizira trnovo krono.

Pri pripravi teh jedi lahko sledite tradicionalnim in preizkušenim recepturam svojih babic ali pa jim dodate kanček svojega pečata.

Del velikonočnega praznovanja so tudi Drogine dobrote, ki so sinonim za tradicijo. Hren, ki je ostrega in pekočega okusa, že od nekdaj velja za odlično popestritev različnih jedi. Ima oster okus in pekoč vonj, kar še dodatno prebudi gurmanske užitke. Pridelan z ljubeznijo in predanostjo ter skrbno shranjen v kozarčke je Drogin hren nepogrešljiv del velikonočnega doživetja. Pristni, domači okusi, ki zbližujejo in narišejo nasmeh na obraz. Drogin hren ne sme manjkati na praznični mizi.

V Drogi so hren ujeli pod pokrovček in ga pripravili v treh okusih: Delikatesni hren Kozarec, ki najde svoje mesto na bogato obloženi velikonočni mizi. Je nepogrešljiv dodatek in priloga preostalim dobrotam. Močan okus, ki traja in traja. Pustite kulinarični domišljiji prosto pot in mu dodajte dodatek po želji ter razvajajte svoje bližnje. Hren z jabolki Jabolko in hren v sožitju – kombinacija, ki so jo poznale že naše babice. Jabolko s svojim sladkim okusom doda dodatno plast okusa in razvaja naše brbončice. Hren s smetano Vsestranska kombinacija za vsakogar. Hrenu so dodali smetano, ki blaži njegovo ostrino. Je nepogrešljiv del velikonočne pojedine, saj bodo v njem uživali tako majhni kot veliki. Poiščite ga v najbližji prodajalni in dodajte nekaj živahnega okusa praznično obloženi mizi. Lahko ga dodate kot prilogo k jedem, saj poskrbi za kulinarično obogatitev njihovega okusa. S svojim ostrim okusom in pekočim vonjem dodatno prebudi gurmanske užitke.

Po velikonočnih praznikih pogosto ostane veliko hrane

Predlagamo nekaj zanimiv receptov, kako porabiti hrano, ki ostane po praznikih, da bo šla v slast tudi dan ali dva kasneje. Od trdo kuhanih jajc do šunke – vse boste pomazali do zadnjega koščka. S samo žlico tu in tam lahko hren spremeni tradicionalne recepte. V kombinaciji z jajci in kremnimi prilogami hren popestri vaše najljubše jedi.

Šunka s hrenovim prelivom

Foto: Shutterstock 3 jajca

2 zvrhani žlici hrenove omake

1 žlico majoneze

1 žličko gorčice

Sok 1/4 limone

100 g kuhane prekajene šunke

100 g prekajene suhe klobase

Popečen kruh

Priprava hrenovega preliva:

V skledi zmešajte hren, majonezo, gorčico, limonin sok ter dodajte sol in poper po okusu. Šunko in suho klobaso narežite na kocke oz. kolobarje ter ju dodajte v skledo. Trdo kuhana jajca olupite in narežite na kocke ter jih dodajte v skledo. Vse skupaj premešajte in postavite v hladilnik za približno eno uro. Zraven postrezite popečen kruh.

Foto: Shutterstock

2 skodelici kuhane čičerike

1/4 skodelice olivnega olja

1–2 stroka česna

2 žlici limoninega soka

2 žlici tahinija

sol po okusu

Voda po potrebi za želeno konsistenco

2 zvrhani žlici Drogine hrenove omake

Priprava humusa:

Vse sestavine razen hrena dodajte v mešalnik in mešajte, dokler ne nastane gladka gosta zmes. Nato vmešajte hrenovo omako. Priporočamo, da med mešanjem okušate, dokler ne dobite pravega ravnovesja za svoj okus. Shranite v zaprto posodo in porabite za okusen namaz ali dodatek sendviču.

Foto: Shutterstock

Vražja jajca so prefinjeno pripravljena in zlahka zasedejo mesto ob kanapejih in na koktejl zabavah. So pa tudi okusna in nasitna malica. Hren doda pikantnost nadevu in vas pri vsakem grižljaju rahlo pogreje.

Sestavine:

12 trdo kuhanih jajc

1/4 skodelice navadnega grškega jogurta

3 žlice majoneze

2 žlici sesekljanega drobnjaka

2 žlici hrenove omake

1/2 čajne žličke popra

1/4 čajne žličke soli

nasekljana slanina

Priprava:

Trdo kuhana jajca prepolovimo. Rumenjake damo v skledo, dodamo jogurt, majonezo, drobnjak, hren, poper in sol. Pretlačite do gladkega in primešamo slanino. Nato pa napolnimo beljaka na mestu, kjer je bil rumenjak.