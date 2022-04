Velika velikonočna jajca krasijo središče mesta #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Koprivnici na Hrvaškem si lahko te dni ogledate velike velikonočne pisanice, ki so jih poslikali lokalni umetniki.

V koprivniškem mestnem parku je na ogled razstava velikih pisanic. Lepo poslikane pisanke izpod rok podravskih naivnih slikarjev si lahko ogledate do 24. aprila.

Foto: Reuters Likovni umetniki so na dvometrska jajca prenesli tradicionalne velikonočne motive, pa tudi motive iz vsakdanjega življenja, pokrajino in znamenitosti.

Foto: Reuters Mimoidoči se lahko sprehajajo med več kot 20 jajci, ki bodo kmalu romala v različna mesta. Kot je povedal tamkajšnji župan Darko Koren, bi eno izmed pisanic moralo dobiti tudi ukrajinsko mesto Kijev.

Foto: Reuters

"Ker, žal, nobenega izmed njih ne moremo prepeljati v Kijev, naj bo ta razstava sporočilo miru, konca vojne in podpore ljudem iz Ukrajine. Naj bo to povezava in sporočilo miru, vere, ljubezni, strpnosti, poslano iz naše Koprivnice."

Foto: Reuters

V Podravju se je rodila veja umetnosti, naiva, umetnost, ki je našla stisk s preprostim ljudstvom. Gre za samouke umetnike, ki praviloma delujejo daleč od mest, so navezani na tradicionalno kmečko kulturo, zato tudi obujajo nekoč priljubljene tehnike ljudske umetnosti, kot je npr. slikanje na steklo.

