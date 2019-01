Kreditojemalec v švicarskih frankih vložil ustavno pritožbo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Eden od kreditojemalcev v švicarskih frankih je vložil ustavno pritožbo zaradi kršitve človekove pravice ali temeljne svoboščine zoper posamični akt, so potrdili v Združenju Frank, kjer podrobnosti ne razkrivajo. Vrhovno sodišče je sicer minuli teden tudi v drugi sodbi glede posojil v švicarskih frankih odločilo v korist banke.

Odvetnik Robert Preininger je minuli teden povedal, da je vložil ustavno pritožbo na prvo pravnomočno sodbo vrhovnega sodišča (o kateri je vrhovno sodišče obveščalo novembra lani). Zaprosil je za prednostno obravnavo, saj da ta primer vpliva tudi na ostalih 16.000 kreditojemalcev ter "gre za hude škodljive posledice za posameznike in njihove družine".

Vrhovno sodišče minuli teden v eni od sodb odločilo v korist banke

Vrhovno sodišče je sicer minuli teden tudi v drugi sodbi glede posojil v švicarskih frankih, ki je postala pravnomočna, odločilo v korist banke. Kreditojemalka v švicarskih frankih je tožila banko in zahtevala ničnost kreditne pogodbe, a je prvostopenjsko sodišče tožbeni zahtevek zavrnilo. Kreditojemalka se je pritožila na drugostopenjsko sodišče, ki je sodbo sodišča prve stopnje potrdilo, zato je vložila revizijo na vrhovno sodišče.

To je decembra lani revizijo zavrnilo. Pritrdilo je višjemu sodišču, da je banka ustrezno poučila kreditojemalko o tveganjih sklenitve posojila v švicarskih frankih s spremenljivo obrestno mero in da je bila seznanjena z morebitnimi ekonomskimi posledicami, ki jih prinaša sklenitev takšne kreditne pogodbe. Zato je bila posojilna dolžnost banke ustrezno in pošteno opravljena, je odločilo.