Banka nad ničnost pogodbe v frankih z vsemi pravnimi sredstvi

Banka Sparkasse napoveduje, da bo zoper sodbo, s katero je ena od njihovih posojilnih pogodb v švicarskih frankih postala nična, uporabila vsa razpoložljiva pravna sredstva. Z odločitvijo sodišča, ki je pritrdilo posojilojemalcu, se namreč ne strinja. Banka vztraja, da je ob sklenitvi posojila ravnala v skladu z zakonodajo in je stranko zadostno podučila o mogočih tveganjih.

Ljubljansko višje sodišče je pred dnevi ugodilo zahtevku za ničnost posojilne pogodbe v frankih, ta sodba pa je prvi primer pravnomočne odločitve o ničnosti sklenjenih posojilnih poslov v EU. Vse preostale pozitivno ugodene tožbe so bile namreč vrnjene sodiščem v ponovno odločanje.

Pri svoji odločitvi se je višje sodišče sklicevalo tudi na sodbo sodišča EU iz septembra 2017, ki pravi, da banke niso izpolnile svoje pojasnilne dolžnosti.

V Sparkasse trdijo, da so posojilojemalca primerno informirali o tveganjih najema posojila v švicarskih frankih. Foto: Thinkstock Po pravnomočni sodbi se ne bo opravila konverzija posojila v evre, temveč se bo obračun popravil po znesku, ki ga je posamezni posojilojemalec prejel ob črpanju posojila in, na drugi strani, vsote vseh odplačil posojila. Posojilojemalca in banke ne bremenijo pogodbene ali zamudne obresti.

Sodba tudi izrecno določa, da je zaradi ničnosti pogodbe posojilojemalec banki v 15 dneh dolžan plačati razliko med prejetim zneskom posojila v evrih in vsoto vseh že odplačanih mesečnih obrokov posojila.

Sparkasse vidi možnosti tožbe proti posojilojemalcu

Na Sparkasse ocenjujejo, da omenjena sodba kaže na možnost upravičenosti banke do postavitve denarnega zahtevka. Z drugimi besedami, banka lahko vloži tožbo proti posojilojemalcu, če meni, da ji pripada več kot zgolj vrnitev glavnice, si v Sparkasse razlagajo sodbo ljubljanskega sodišča.

Banka gre lahko še na vrhovno sodišče

Poleg omenjene tožbe se lahko banka za spodbijanje sodbe višjega sodišča obrne še na vrhovno. V banki sicer poudarjajo, da gre v sodbi le za en primer posojila, po drugi strani pa v Združenju frank, kjer so zbrani posojilojemalci, upajo, da se bo na podlagi te sodbe oblikovala sodna praksa.

Problematika posojil v švicarskih frankih se je pojavila, potem ko je švicarska centralna banka januarja 2015 odpravila zgornjo mejo vrednosti za švicarsko valuto pri 1,20 franka za en evro, ki jo je z različnimi ukrepi na valutnem trgu branila dobra tri leta. Vrednost franka je v primerjavi z evrom precej poskočila, s tem pa so se drastično dvignili tudi mesečni obroki odplačevanja posojil.