Ljubljansko sodišče: Posojilo v frankih je nično

Kot je za Dnevnik povedal odvetnik Robert Preninger, ki zastopa posojilojemalce, gre za prvi primer pravnomočne odločitve o ničnosti sklenjenih kreditnih poslov v Evropski uniji. Vse preostale pozitivno ugodene tožbe so bile namreč vrnjene sodiščem v ponovno odločanje.

Nova sodna praksa?

"Gre za epohalno zmago, saj je odločitev sodišč že pravnomočna," je dejal in dodal, da meni, da se je s tem dokončno oblikovala sodna praksa in da bodo tudi odločitve sodišč v drugih zadevah sledile takšni sodni praksi.

Za Dnevnik je pojasnil, da ničnost v konkretnem primeru pomeni, da se ne opravi konverzija posojila v evre, temveč se obračun popravi po znesku, ki ga je posamezni posojilojemalec prejel ob črpanju posojila in na drugi strani, vsote vseh odplačil posojila. Posojilojemalca in banke torej ne bremenijo ali pogodbene ali zamudne obresti. "Tak položaj je torej za posojilojemalce najbolj ugoden," je dejal in dodal, da je ugodnejši tudi od sistemske ureditve v predlogu zakona, ki ga je pripravilo Združenje frank.

Kot še piše Dnevnik, gre za primer banke Sparkasse.

Sodba izrecno določa, da je zaradi ničnosti pogodbe posojilojemalec banki v 15 dneh dolžan plačati razliko med prejetim zneskom posojila v evrih in vsoto vseh že odplačanih mesečnih obrokov posojila.

Če je na primer posojilojemalec najel za 60 tisoč evrov posojila in ga v desetih letih odplačal 40 tisoč evrov, bo moral v tem trenutku banki poravnati še 20 tisoč evrov.

Banka je prav tako v 15 dneh posojilojemalcu dolžna poravnati vse pravdne stroške.

"Ta sodba je za posojilojemalce, ki so se podali v tožbo bank, daleč najboljša mogoča rešitev. Lahko govorimo o brezobrestnem posojilu," pojasnjuje predsednica Združenja frank Alja Pestar.

Zaradi ničnosti pogodbe banka ni upravičena do nobenih obresti, prav tako bo morala vrniti morebitna preplačana posojila.

Omenjena sodba prav tako določa, da je hipoteka na nepremičnino neveljavna in se izbriše.

"Težko napovedujem, da se bodo v našem sodnem sistemu vsa sodišča ravnala po tej sodbi. Zagotovo pa gre za oblikovanje sodne prakse, ki ji bodo morala vsa sodišča v popolnosti ali v deloma slediti," še napoveduje Pestarjeva.

Višje sodišče se v omenjeni sodbi sklicuje na sodbo sodišča EU iz septembra 2017, ki pravi, da banke niso izpolnile svoje pojasnilne dolžnosti.