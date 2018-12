Koroški poslanec zahteva, da vlada razmisli o razrešitvi vodstva Darsa

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Glede na dejstvo, da Korošci enake izgovore Darsa poslušamo že vrsto let, sem danes prišel do naslednjega zaključka: Ali Dars projekta tretje razvojne osi ni sposoben izvesti ali pa ga noče," je prepričan Jani Prednik, poslanec SD iz Kotelj.

"Glede na dejstvo, da Korošci enake izgovore Darsa poslušamo že vrsto let, sem danes prišel do naslednjega zaključka: Ali Dars projekta tretje razvojne osi ni sposoben izvesti ali pa ga noče," je prepričan Jani Prednik, poslanec SD iz Kotelj. Foto: STA

"Ali Dars projekta tretje razvojne osi ni sposoben izvesti ali pa ga noče. Vlada bo morala resno razmisliti o zamenjavi celotnega vodstva Darsa in terjati odgovornost za nerealizirane projekte," je po današnji predstavitvi zamaknjene časovnice za izgradnjo tretje razvojne osi prepričan koroški poslanec Jani Prednik.

Družba za avtoceste (Dars) je danes na ministrstvu za infrastrukturo predstavila zamaknjen časovni načrt izgradnje severnega dela tretje razvojne osi. Začetek gradnje odseka Velenje-Slovenj Gradec, ki je bil predviden za konec leta 2019, so zamaknili za eno leto. Zaključek gradnje, ki je bil načrtovan v letu 2023, pa je po novem predviden tri leta kasneje. Negotova je tudi prihodnost vmesnega odseka, to je od štajerske avtoceste do Velenja.

Današnjemu sestanku je prisostvoval tudi Jani Prednik, poslanec Socialnih demokratov iz Kotelj, ki je nad Darsovo odločitvijo o zamiku začetka gradnje ogorčen. "Glede na dejstvo, da Korošci enake izgovore Darsa poslušamo že vrsto let, sem danes prišel do naslednjega zaključka: Ali Dars projekta tretje razvojne osi ni sposoben izvesti ali pa ga noče. Vlada bo morala resno razmisliti o zamenjavi celotnega vodstva Darsa in terjati odgovornost za nerealizirane projekte," je jasen Prednik.

Pričakovali so poročilo o napredku del, ne pa o zamiku gradnje

Prednik priznava, da je današnja odločitev Korošce močno šokirala. Od današnjega sestanka so namreč pričakovali, da jih bodo predstavniki Darsa seznanili z napredkom pri poteku del, ne pa o vnovičnem zamiku gradnje.

"Nezaupanje gojimo tako do ministrstva za infrastrukturo kot tudi do Darsa. A današnji razplet kaže, da ministrstvo ni pristalo na novo časovnico, saj je tudi zanje nesprejemljiva," pojasnjuje Prednik.

Projekcija dela ceste tretje razvojne osi. Prednik še dodaja, da je Dars vseskozi trdil, da roki na lani poleti podpisanem protokolu niso realni, a so jih problematizirali v mesecih, ne pa v letih. "Da nova časovnica predvideva enoletni zamik začetka gradnje, dokončanje pa se zamika za tri leta, je za nas povsem nesprejemljivo," je zgrožen Prednik.

Poslanec SD poudarja, da koroško gospodarstvo že vrsto let trpi zaradi slabih prometnih povezav in tega očitno še ne bo kmalu konec. "Ne samo Koroška regija, temveč tudi Savinjsko-Šaleška regija se zaradi tega ne razvijata," je kritičen Prednik.

Dars opozarja, da so bili roki postavljeno nerealno

V Darsu so na naša vprašanja odgovorili, da Dars ni bil podpisnik lani podpisanega protokola in da so roki v protokolu nerealni.

Kot so še pojasnili, so danes predstavili časovnico, ki poskuša v čim večji meri slediti časovnici iz protokola, vendar vanjo vključuje zamik začetka izdelave projektne dokumentacije, spremembe, povezane z novo gradbeno zakonodajo, pogoje okoljevarstvenega soglasja in pogoje oziroma tehnologijo gradnje na zelo zahtevnem, 17,5-kilometrskem odseku Velenje-Slovenj Gradec.

Foto: Klemen Korenjak Na tem odseku so med drugim predvideni dva dvocevna predora, en enocevni predor, trije pokriti vkopi, 16 viaduktov, šest podvozov, štirje nadvozi, sedem mostov in 21 regulacij vodotokov. Za izgradnjo trase je predvidena pridobitev več gradbenih dovoljenj, sama časovnica pa, kot poudarjajo v Darsu, ni odvisna zgolj od investitorja, ampak tudi od drugih deležnikov, ki so vključeni v zakonsko predpisane postopke pridobivanja dovoljenj za gradnjo.

"Ob predpostavki, da bodo pridobivanje zemljišč in druge aktivnosti potekali skladno s terminskim načrtom, in ob upoštevanju, da ne bo pritožb v času razpisov za izbiro izvajalcev, je začetek izvajanja pripravljalnih del v okviru predmetne investicije predviden za konec leta 2020," so časovni načrt za začetek gradnje odseka Velenje-Slovenj Gradec še pojasnili v Darsu.